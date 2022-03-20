Kahramanmaraş’a ödül!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Ar-Ge Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve Kültür Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Kültür Sanat Kongresi’ne katıldı. Ankara Kızılcahamam’da 18-19 ve 20 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen kongreye yaklaşık 200 belediye başkanı, belediyelerin kültürel ve sosyal faaliyetlerinden sorumlu yöneticileri de katıldı. Yerel yönetimlerin kültürel çıktılarının değerlendirildiği ve gelecek yılların kültür-sanat faaliyetlerinin yol haritasının çizildiği kongrenin son gününde kültür-sanat alanında başarılı çalışmalar hayata geçiren yerel yönetimlere ödüller verildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de iki yıldır düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliğiyle ‘En İyi Uluslararası Etkinlik’ ödülüne layık görüldü.

Söyleyecek Sözümüz Var

Ödülü AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’den alan Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Şiir ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş’ımızın kültür ve sanattan geri kalması beklenilemez. Bu kapsamda, şehrimizin kültür ve sanat alanındaki potansiyelini uluslararası arenaya taşıyabilmek için iki yıldır ‘Şiir ve Edebiyat Günleri’ düzenliyoruz. Çünkü Kahramanmaraş olarak söyleyecek sözümüz var. Bu değerli kongrede de böylesine anlamlı bir ödüle layık görülmek gerçekten bizleri çok mutlu etti. Şehrim adına bu değerli ödülü almanın mutluluğunu yaşıyorum. Kahraman şehrimizin kültür ve sanat alanındaki bu potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.