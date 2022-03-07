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Kahramanmaraş’a yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son hava raporunda yurdun önemli bir bölümün yağışlı olacağını açıkladı.

Kahramanmaraş’a yağmur uyarısı!

Kahramanmaraş’a yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son hava raporunda yurdun önemli bir bölümün yağışlı olacağını açıkladı.

07 Mart 2022 Pazartesi 13:21
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege zamanla Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Samsun, Çorum ve Amasya çevreleri ile bu akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu, Ardahan, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam Ardahan, Hakkari, Bitlis ve Van'ın güneyi, pazartesi sabah ilk saatlerde Trakya'nın yüksek kesimleri ile zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Kahramanmaraş’a Yağmur Uyarısı!
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