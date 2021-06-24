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Kahramanmaraş’ın bir ilçesinde elektrikler kesilecek

TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi)’nin Göksun Trafolarını besleyen hatlarında bakım ve onarım çalışması nedeniyle Kahramanmaraş’ın Göksun ilçe merkezi ve mahalleleri 25, 28 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Kahramanmaraş’ın bir ilçesinde elektrikler kesilecek

Kahramanmaraş’ın bir ilçesinde elektrikler kesilecek

TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi)’nin Göksun Trafolarını besleyen hatlarında bakım ve onarım çalışması nedeniyle Kahramanmaraş’ın Göksun ilçe merkezi ve mahalleleri 25, 28 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

24 Haziran 2021 Perşembe 16:57
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TEİAŞ’ın Göksun ilçe genelinde 25-28 Haziran ve 01 Temmuz günlerini kapsayan bakım çalışması nedeniyle ilçe genelini tüm gün enerjisiz bırakmamak adına önlemlerini alan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. bölgenin tüm gün elektriksiz kalmaması için söz konusu hatlara komşu ilçelerden enerji aktarımı yapılacağını, belirtilen günlerde sadece sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli enerji verilemeyeceğini vurguladı.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)’ın yapacağı çalışmalar nedeniyle kısa süreli kesinti olacak bölgeler ile tarih ve saat sürelerini açıklayan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketicilerini uyararak kesinti sürecinde elektrikle çalışan cihazların devreden çıkarılması, jeneratör kullanan abonelerin kesinti sırasında güvenlik açısından şebeke ayırıcısını açmalarını, şebeke üzerinde şirket bilgisi dışında kesinlikle çalışma yapmamaları gerektiğini belirtti.

Göksun ilçe merkezi ve kırsal mahalleleri elektrik kesintisi ile ilgili detaylı bilgiyi www.akedasdagitim.com.tr adlı internet web sitesinden edinebileceklerini belirten Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. kesinti olacak mahalle ismi gün ve saatlerini şu şekilde olacağını ifade etti.

25 Haziran 2021 Cuma 07:00 ile 08:00 ve 19:00 ile 20:00 saatleri arası

Harbiye, Cumhuriyet, Hacımirza, Çağlayan, Köprübaşı, Kurtuluş, Pınarbaşı Yeni, Yantepe, Karaahmet, Saraycık, Kale, Elmalı, Ahmetçik, Kızılöz, Yeşilköy, Kınıkkoz,Küçükçamurlu, Büyükçamurlu, Değirmendere, Aslanbey Çiftliği, Gölpınar, Kireç, Taşoluk, Fındıklıkoyak, Yiricek, Acıelma, Huğdaş, Kaleboynu, Kazandere, Sırmalı, Yoğunoluk, Hacıkodal, Payamburnu, Ortatepe, Alıçlıbucak, Mehmetbey, Mahmutbey, Soğukpınar, Çamdere, Kömür, Kavşut, Tahirbey, Bozhüyük, Mürsel, Keklikoluk, Doğankonak, Göynük, Altınoba, Temurağa, Hacıömer, Yağmurlu, Kanlıkavak, Karaömer, Yeniyapan, Büyükkızılcık, Esenköy, Fındık mahallelerinde 25 Haziran Cuma günü saat 07.00 ile 08.00 1 saat, 19.00 ile 20.00 arası 1 saat olmak üzere iki saat planlı kesinti yapılacaktır.

28 Haziran 2021 Pazartesi 07:00 ile 08:00 ve 19:00 ile 20:00 saatleri arası

Harbiye, Cumhuriyet, Hacımirza, Çağlayan, Köprübaşı, Kurtuluş, Pınarbaşı, Yeni, Yantepe, Karaahmet, Saraycık, Kale, Elmalı, Ahmetçik, Kızılöz, Yeşilköy, Kınıkkoz, Aslanbey Çiftliği, Gölpınar, Kireç, Taşoluk, Fındıklıkoyak, Yiricek, Acıelma, Huğdaş, Kaleboynu, Kazandere, Sırmalı, Yoğunoluk, Hacıkodal, Payamburnu, Ortatepe, Alıçlıbucak, Mehmetbey, Mahmutbey, Soğukpınar, Çamdere, Kömür, Kavşut, Tahirbey, Bozhüyük, Mürsel, Keklikoluk, Doğankonak, Göynük, Altınoba, Temurağa, Hacıömer, Yağmurlu, Kanlıkavak, Karaömer, Yeniyapan, Büyükkızılcık, Esenköy ve Fındık Mahalleleri ile Onikişubat İlçesine Bağlı; Sisne, Çamlıca ve Şahinkayası Mahalleleri 28 Haziran 2021 Pazartesi günü kesintiden etkilenecek yerleşim yerleri olarak açıklandı.

Ayrıca Göksun’a bağlı Küçükçamurlu, Büyükçamurlu ve Değirmendere Mahallelerinde ise yine 28 Haziran 2021 Pazartesi günü sabah kesintinin olmayacağı akşam saat 19.00 ile 20.00 olmak üzere 1 saat akşam saatlerinde olacağı belirtildi.

01 Temmuz 2021 PERŞEMBE 07:00 ile 08:00 ve 19:00 ile 20:00 saatleri arası

Harbiye, Cumhuriyet, Hacımirza, Çağlayan, Köprübaşı, Kurtuluş, Pınarbaşı, Yeni, Yantepe, Karaahmet, Saraycık, Kale, Elmalı, Ahmetçik, Kızılöz, Yeşilköy, Kınıkkoz, Küçükçamurlu, Büyükçamurlu, Değirmendere, Aslanbey Çiftliği, Gölpınar, Kireç, Taşoluk, Fındıklıkoyak, Yiricek, Acıelma, Huğdaş, Kaleboynu, Kazandere, Sırmalı, Yoğunoluk, Hacıkodal, Payamburnu, Ortatepe, Alıçlıbucak, Mehmetbey, Mahmutbey, Soğukpınar, Çamdere, Kömür, Kavşut, Tahirbey, Bozhüyük, Mürsel, Keklikoluk, Doğankonak, Göynük, Altınoba Harbiye, , Temurağa, Hacıömer, Yağmurlu, Kanlıkavak, Karaömer, Yeniyapan, Büyükkızılcık, Esenköy ve Fındık Mahalleleri ile Onikişubat İlçesine Bağlı; Sisne, Çamlıca, Şahinkayasında 1 Temmuz Perşembe günü sabah saat 07.00 ve 08.00 arası ile akşam 19.00 ve 20.00 arası 1’er saat olmak üzere iki saat enerji kesintisi olacağı ifade edildi.

Bir mağduriyet yaşamaması için tüketicilerini uyaran Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. 186 nolu çağrı merkezi, sosyal medya hesapları, mobil uygulama ve online tüm kanalların tüketicilerin hizmetinde olduğunu 7/24 taleplerini bildirebilecekleri vurgulandı.

Son Güncelleme: 24.06.2021 17:15
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