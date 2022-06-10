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Kahramanmaraş’ın Doğusu İle Batısı Birbirine Bağlanacak

Kahramanmaraş Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kahramanmaraş’ın Doğusu İle Batısı Birbirine Bağlanacak

Kahramanmaraş’ın Doğusu İle Batısı Birbirine Bağlanacak

Kahramanmaraş Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağının temeli düzenlenen törenle atıldı.

10 Haziran 2022 Cuma 18:03
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Törende konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir genelinde devam eden çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

60 metre uzunluğunda çift şeritli tünel ve 500 metre uzunluğunda bağlantı yollarını kapsayan ve 55 Milyon TL’lik Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi 90 günde tamamlanacak.

Projenin Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını temenni eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Projemizi hayata geçiriyoruz. Oluşturduğumuz master plan çerçevesinde proje kapsamında yol genişletme ve ilave yol çalışmaları gerçekleştireceğimiz noktaları belirledik. Bölgede gerçekleştireceğimiz çalışmalardan esnaf ve vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah hep birlikte bu projemizi de 90 günde şehrimize kazandırmış olacağız. Projemiz aynı zamanda raylı sistem uygulamaları ile de entegre olabilecek. Şehrimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Ardından söz alan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç ise, “Büyükşehir belediyemizin uzun süredir üzerinde çalıştığı ciddi kaynak gerektiren önemli bir projenin Allah'a hamdolsun artık temel atma törenindeyiz. Şunu ifade etmemiz lazım. Dünyada 2008'den beri 100 yılda küresel kriz devam ediyor. Hafifledi derken pandemi, pandemi bitti derken Rusya-Ukrayna savaşı. Dünya ekonomilerini ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ama Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan liderliğinde bütün bu Krizlere karşı ayakta duran zorluklara halkıyla dayanışma içerisinde azalt ve her şeye rağmen önemli projeleri hayata geçiren bir ülkenin vatandaşlarıyız. Çok şükür yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu projede emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 10.06.2022 18:16
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Kahramanmaraş’ın Doğusu İle Batısı Birbirine Bağlanacak
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