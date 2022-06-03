Kahramanmaraş’ın en büyük halı sahası açıldı

Spor Toto ile DSİ 20. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ve Onikişubat Belediyesi’nin katkılarıyla hizmete kazandırılan halı saha açılışına, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, DSİ Bölge Müdürü Sadullah Seven, ASKF Başkanı Ekrem Karaoğlan ve davetliler katıldı.

2 bin 160 metrekare oyun alanıyla Kahramanmaraş’ın en büyük halı sahası, amatör spor kulüplerine hizmet verecek.

Açılışı yapılan halı saha hakkında konuşan DSİ Spor Başkanı Ejder Akbaş, “2018 yılında temeli atılan DSI hali saha yapım işi 2021 yılında Spor Toto Teşkilatı ile DSI 20. Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol karşılığında ihale yöntemiyle yapımı tamamlanmıştır. Yapımı aşamasında desteklerini esirgemeyen İçişleri Komisyon Başkanımız Celalettin Güvenç, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçicek, DSI 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'a DSI Spor kulübü olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün itibari ile açılışını gerçekleştirdiğimiz sahanın hayırlara vesile olmasını dileriz” dedi.