Kahramanmaraş’ın eski belediye başkanı ve milletvekili vefat etti

Cenazesi, 14 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Eczacı, siyasetçi, Kahramanmaraş eski belediye başkanı, XVIII. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili. 1945, Kahramanmaraş doğumlu. Baba adı Ökkeş, anne adı Feride. İstanbul Eczacılık Yüksekokulu mezunu. Serbest Eczacı olarak eczane işletti. 1977 ile 1980 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

Ahmet Uncu, 1987 genel seçimlerinde DYP’den XVIII. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili seçilerek 29.11.1987 – 20.10.1991 arası TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı.

Merhum Ahmet Uncu evli ve 4 çocuk babasıydı.