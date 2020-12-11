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Kahramanmaraş’ın eski belediye başkanı ve milletvekili vefat etti

Kahramanmaraş Eski Belediye Başkanı ve Eski Milletvekili Ahmet Uncu 75 yaşında vefat etti.

Kahramanmaraş’ın eski belediye başkanı ve milletvekili vefat etti

Kahramanmaraş’ın eski belediye başkanı ve milletvekili vefat etti

Kahramanmaraş Eski Belediye Başkanı ve Eski Milletvekili Ahmet Uncu 75 yaşında vefat etti.

11 Aralık 2020 Cuma 18:22
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Cenazesi, 14 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Eczacı, siyasetçi, Kahramanmaraş eski belediye başkanı, XVIII. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili. 1945, Kahramanmaraş doğumlu. Baba adı Ökkeş, anne adı Feride. İstanbul Eczacılık Yüksekokulu mezunu. Serbest Eczacı olarak eczane işletti. 1977 ile 1980 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

Ahmet Uncu, 1987 genel seçimlerinde DYP’den XVIII. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili seçilerek 29.11.1987 – 20.10.1991 arası TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı.

Merhum Ahmet Uncu evli ve 4 çocuk babasıydı.

Son Güncelleme: 11.12.2020 18:37
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