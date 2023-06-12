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Kahramanmaraş’ın eşsiz güzelliği keşfedilmeyi bekliyor!

Kahramanmaraş'taki şelale ve eşsiz doğa güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor.

Kahramanmaraş’ın eşsiz güzelliği keşfedilmeyi bekliyor!

Kahramanmaraş’ın eşsiz güzelliği keşfedilmeyi bekliyor!

Kahramanmaraş'taki şelale ve eşsiz doğa güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor.

12 Haziran 2023 Pazartesi 13:25

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Boynuyoğunlu mahallesi kırsalında yer alan Değirmendere Şelalesi, serin suları eşsiz güzelliği ile göz büyülüyor.

Andırın ilçesine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta Boynuyoğunlu köyündeki etrafı dağlarla çevrili Değirmendere Şelalesi doğa severlerin ve diğer illerden gelen fotoğrafçıların uğradığı yerlerden biri haline geldi.

Şelalenin, şehirden uzakta doğayla baş başa kalarak stres atmak isteyenlerin gözde mekanı olduğunu belirten doğa severler, "Değirmendere Şelalesi her mevsim ayrı güzelliğiyle dikkat çekiyor. Yemyeşil doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Özellikle yaz aylarını doğayla iç içe geçirmek isteyenler burayı tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 12.06.2023 18:12
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