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Kahramanmaraş’ın geleneksel fuarı büyük bir coşkuyla açıldı

Büyükşehir Belediyesinin 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlediği Geleneksel Ağustos Fuarı büyük bir coşkuyla açıldı. Açılış programında konuşan Başkan Görgel, “1984 yılının sıcak bir Ağustos ayında başlamıştı bu fuar ilk olarak. 20 yıl aranın ardından yine sıcak bir Ağustos akşamı bu fuarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz.Bu fuarın birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olacağını ümit ediyor, fuarın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş’ın geleneksel fuarı büyük bir coşkuyla açıldı

Kahramanmaraş’ın geleneksel fuarı büyük bir coşkuyla açıldı

Büyükşehir Belediyesinin 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlediği Geleneksel Ağustos Fuarı büyük bir coşkuyla açıldı. Açılış programında konuşan Başkan Görgel, “1984 yılının sıcak bir Ağustos ayında başlamıştı bu fuar ilk olarak. 20 yıl aranın ardından yine sıcak bir Ağustos akşamı bu fuarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz.Bu fuarın birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olacağını ümit ediyor, fuarın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

10 Ağustos 2024 Cumartesi 10:28

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlediği Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, ziyaretçileriyle buluştu. Büyük bir özlem ve heyecanla beklenen fuarın resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Tören öncesi şehirde eski dolmuşlarla konvoy yapıldı. KAFUM Fuar alanında düzenlenen açılış programında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, milletvekilleri, rektörler, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş da yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmaları, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dua ile devam etti.

Birlik ve Beraberliğimize Vesile Olacak Bir Etkinlik

Açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün çok ayrı bir heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Çocukluğu Kahramanmaraş’ta geçen herkes bilir ki Ağustos Fuarı bizler için çok değerli. Anılar biriktirdiğimiz, arkadaşlıklarımızı ve hemşehrilerimizi pekiştirdiğimiz çok önemli bir etkinlikti. Hedefimiz bu geleneği gelecek kuşaklara da aktarabilmek. 1984 yılının sıcak bir Ağustos ayında başlamıştı bu fuar ilk olarak. 20 yıl aranın ardından yine sıcak bir Ağustos akşamı bu fuarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Asrın felaketinin merkez üssü olan şehrimiz için bu fuarın çok büyük anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için tüm paydaşlarımızla birlikte yoğun gayretimizi sürdürüyoruz. Depremzede olan hemşehrilerimizin moral ve motivasyonunu daha üst seviyeye çıkarmak için de bu tür organizasyonlar düzenliyoruz. Bu fuarın birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olacağını ümit ediyorum. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza, sponsorlarımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.

“Fuarın Şehrimize Hayırlı Olmasını Diliyorum”

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Öncelikle göreve geldiği günden itibaren şehrin ihya ve inşası için göstermiş olduğu gayretler için Fırat Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Şehrimizin kültürel zenginliklerinin gösterilmesi noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum bu fuarın. Bu tür etkinliklerle hemşehrilerimizin acısını bir nebze de olsa dindirmeye çalışıyoruz. Fuarın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış programının ardından Başkan Fırat Görgel ve beraberindeki heyet, alanda kurulan standları tek tek ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Son Güncelleme: 10.08.2024 11:20
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Kahramanmaraş’ın Geleneksel Fuarı Büyük Bir Coşkuyla Açıldı
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