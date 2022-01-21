Kahramanmaraş’ın gürültü haritası çıkarılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin “Stratejik Gürültü Haritası” ve “Gürültü Eylem Planı” yenileme çalışmaları devam ediyor.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde beş yıllık periyotlarla yenilenen harita ve eylem planı çerçevesinde birçok uzman ekip saha çalışmasını tamamladı.

Buna göre; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler şehir genelinde yerleşim yerleri, karayolları, demiryolları, endüstri ve eğlence yerleri için gürültü düzeylerini ölçerek verileri analiz etti.

Harita için modellemelerinin yapıldığı süreç sonrası gürültünün oluşturduğu olumsuzlukların azaltılması ve gürültünün kontrol edilmesi noktasında eylem planının hazırlanarak uygulamaya konacak.