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Kahramanmaraş’ın gürültü haritası çıkarılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla şehrin gürültü haritasını revize ediliyor. Hazırlanan harita; suni etkilerin tespit edilerek çevrenin korunmasını sağlayacak.

Kahramanmaraş’ın gürültü haritası çıkarılıyor

Kahramanmaraş’ın gürültü haritası çıkarılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla şehrin gürültü haritasını revize ediliyor. Hazırlanan harita; suni etkilerin tespit edilerek çevrenin korunmasını sağlayacak.

21 Ocak 2022 Cuma 18:28
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin “Stratejik Gürültü Haritası” ve “Gürültü Eylem Planı” yenileme çalışmaları devam ediyor.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde beş yıllık periyotlarla yenilenen harita ve eylem planı çerçevesinde birçok uzman ekip saha çalışmasını tamamladı.

Buna göre; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler şehir genelinde yerleşim yerleri, karayolları, demiryolları, endüstri ve eğlence yerleri için gürültü düzeylerini ölçerek verileri analiz etti.

Harita için modellemelerinin yapıldığı süreç sonrası gürültünün oluşturduğu olumsuzlukların azaltılması ve gürültünün kontrol edilmesi noktasında eylem planının hazırlanarak uygulamaya konacak.

Son Güncelleme: 21.01.2022 20:37
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Kahramanmaraş’ın Gürültü Haritası çıkarılıyor
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