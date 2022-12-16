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Kahramanmaraş’ın gürültü haritası ve eylem planı tamamlandı!

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Stratejik Gürültü Haritası ve Gürültü Eylem Planı projesi tamamlandı. Proje kapsamında paydaş kurumların katılımıyla kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ın gürültü haritası ve eylem planı tamamlandı!

Kahramanmaraş’ın gürültü haritası ve eylem planı tamamlandı!

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Stratejik Gürültü Haritası ve Gürültü Eylem Planı projesi tamamlandı. Proje kapsamında paydaş kurumların katılımıyla kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

16 Aralık 2022 Cuma 17:46

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Stratejik Gürültü Haritası ve Gürültü Eylem Planı’nın oluşturulması çerçevesinde yapılan ölçümlerin sonuçlanmasının ardından eylem planının uygulanmasına yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Sütçü İmam Üniversitesi, Havalimanı Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve kaymakamlıkların temsilcileri de yer aldı. Programda; yerleşim yerleri, karayolları, demiryolu, sanayi ve eğlence yerlerini kapsayan Stratejik Gürültü Haritası ve haritada belirlenen sıcak noktaların gürültü azaltım senaryoları çerçevesinde oluşturulan Gürültü Eylem Planı masaya yatırıldı. Gürültü Eylem Planı ile şehir gürültüsünün mevzuat ışığında asgari seviyelere çekilmesi hedefleniyor.

Son Güncelleme: 16.12.2022 18:55
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Kahramanmaraş’ın Gürültü Haritası Ve Eylem Planı Tamamlandı!
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