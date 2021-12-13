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Kahramanmaraş’ın gururu yine Kipaş Holding oldu

İstanbul, Ankara ve İzmir illeri dışında kalan Ekonomist Dergisi ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliği ile Anadolu’nun en büyük 500 şirketinin belirlendiği “Anadolu 500” listesinde Tosçelik birinci olurken, Tiryaki Argo şirketi ikinci, Kardemir ise üçüncü oldu.

Kahramanmaraş’ın gururu yine Kipaş Holding oldu

Kahramanmaraş’ın gururu yine Kipaş Holding oldu

İstanbul, Ankara ve İzmir illeri dışında kalan Ekonomist Dergisi ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliği ile Anadolu’nun en büyük 500 şirketinin belirlendiği “Anadolu 500” listesinde Tosçelik birinci olurken, Tiryaki Argo şirketi ikinci, Kardemir ise üçüncü oldu.

13 Aralık 2021 Pazartesi 18:15
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Kipaş Holding ise, 2020 yılı mali verilerine göre derlenen "Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi" listesinde yer alan; Kipaş Mensucat, Kipaş Kağıt İşletmeleri A.Ş., Kipaş Pazarlama A.Ş.,KÇS Kipaş Çimento, Maren Maraş Elektrik A.Ş, Kipaş Holding iştirakları; Akedaş Elektrik Perakende A.Ş ve Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş ile toplamda 7 şirketiyle, listede en çok şirkete sahip 2. holding oldu.

Kahramanmaraş’ın ilk Araştırma-Geliştirme birimine sahip, Tekstil, kağıt, enerji, çimento eğitim ve lojistik alanlarında 10 bin çalışanıyla çevreye ve doğaya zarar vermeden sürdürülebilirlik politikalarıyla hareket eden, yönetim anlayışında ise, insan odaklı olan Kipaş Holding, Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkısını her geçen gün artırıyor.

KİPAŞ AİLESİ’NİN BAŞARISI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz;

Kipaş Holding olarak yatırımlarımızı, istihdamımızı ve ülke ekonomimize desteği her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. Pandemi döneminin etkilerini Kipaş Holding olarak atlattığımızı söyleyebiliriz. Anadolu 500 listesinde bu sene memleketimizden 28 şirket girerken bunların 7 tanesi bize ait. Bu başarımızın arkasında ise yüksek teknolojiye dayalı, sürdürülebilir ve en zor şartlarda en iyisini başarma azmine dayalı üretim politikamız yatmakta. Bir aile gibi çalışıp, bir aile gibi birbirimize bağlı olarak üretmeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Yatırım alanlarımızı Kahramanmaraş dışında da genişletiyoruz. Kipaş Holding’e bağlı Türkiye’nin 550 milyon dolarlık kağıt ithalatından doğan cari açığını kapatacağımız ve bin kişiye de istihdam sağlayacağımız Kipaş Kağıt İşletmelerimizi tam kapasite üretime geçirmeye hazırlanıyoruz. Ayrıca diğer sektörlerde yatırımlarımız ve istihdamlarımızda hızla devam ediyor. Başarımızda emeği geçen ailemizin tüm fertlerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ŞİRKET

KAHRAMANMARAŞ

GENEL LİSTE

AKEDAŞ PERAKENDE

1

17

KİPAŞ MENSUCAT

2

34

KİPAŞ KAĞIT

3

90

KİPAŞ PAZARLAMA

5

134

KÇS KİPAŞ ÇİMENTO

6

139

AKEDAŞ ELK. DAĞITIM

9

184

MAREN MARAŞ ELEKTRİK

13

238

Son Güncelleme: 13.12.2021 18:59
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Kahramanmaraş’ın Gururu Yine Kipaş Holding Oldu
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