Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Coşkusu Kayseri’de Kutlandı

Kocasinan İlçesinde Düğün Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Cuma Güllüce'nin Kur'an tilaveti ve Ömer Arif Hoca'nın duasıyla başladı.

Ardından açılış konuşmasını yapan Kayseri Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Topal, “Bu anlamlı günü bize miras bırakan Sütçü İmam, Abdal Halil Ağa, Arslan Bey, Senem Ayşe Rıdvan Hoca, Çakmakçı Sait, Şehit Evliya, Avukat Mehmet Ali Kısakürek ve adlarını sayamadığımız nice kahramanları bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Daha sonra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve İç İşleri Komisyon Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç selamlama konuşması yaptı.

Selamla konuşmaların ardından Kayseri Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Doç. Dr. Gökhan Bolat ve Araştırmacı Yazar Dr. Gökhan Gökşen Şanlı, ‘Geçmişten Saygın Bir Geleceğe 12 Şubat’ konulu bir sunum yaptı.

Program etkinliğe destek veren kişilere plaket takdimi, konser ve ikramların ardından sona erdi.