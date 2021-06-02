Kahramanmaraş’ın Muhtarlara önem veren Milletvekili Ahmet Özdemir

Hafta başında söz verdiği üzere, randevuları gereği vatandaşlarla buluşan, onların sorunlarına ve taleplerine destek olmaya çalışan Ahmet Özdemir, bu kez de mahalle muhtarlarını dinledi.

Büyükşehir Muhtarları Derneği ve Menderes Mahallesi Muhtarı olan senelerin muhtarı ve başkanı Yaşar Altuntel’in ofisinde, 30’a yakın muhtarlarla hem sohbet etti, hem onların bireysel veya mahallelerine yönelik sorunlarına çözüm aramaya çalıştı.

MUHTARLARA ÖNEM VEREN MİLLETVEKİLİ

Onun bu hareketi, bu yaklaşımı mahalle muhtarlarınca kabul ve onay görürken, milletvekili Ahmet Özdemir, “Vatandaşlarımızın, partili partisiz her kim olursa olsun insanlarımızın sorunlarına çözüm aramaya çalışıyorum. Muhtarlara bizim gözbebeğimiz. Onlar belediye başkanlarımızın en büyük yardımcıları, yerel yönetimlerin en küçük birimi olsa da, bizim için olduğu kadar Cumhurbaşkanımız içinde önem arzeden bir kitle.” dedi.

BİREYSEL YA DA MAHALLEYE DAİR SORUNLARA ÇÖZÜM ODAKLI

Menderes Mahalle Muhtarlığında 30’a yakın muhtarlarla halavet eden, sorunlarına ilişkin notlar alıp, zaman zaman anında ilgili kişi, kurumları arayarak çözüm odaklı siyasetini sürdüren milletvekili Özdemir’in insani ve siyasi yanı muhtarlarca da takdir edildi; “Allah razı olsun, ne zaman arasak telefonlarımıza çıkıyor, fırsata buldukça randevu veriyor, bizleri dinliyor, talep ve sorunlarımıza katkı sağlamaya çalışıyor. Kendisine teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.