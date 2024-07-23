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Kahramanmaraş’ın ormanları kartal gözlere emanet!

Yüzölçümünün yüzde 36’sı orman olan Kahramanmaraş, orman yangınlarına karşı büyük bir titizlikle korunuyor. “Üçüncü göz” olarak adlandırılan gözetleme kuleleri sayesinde yeşil vatan sürekli olarak denetleniyor.

Kahramanmaraş’ın ormanları kartal gözlere emanet!

Kahramanmaraş’ın ormanları kartal gözlere emanet!

Yüzölçümünün yüzde 36’sı orman olan Kahramanmaraş, orman yangınlarına karşı büyük bir titizlikle korunuyor. “Üçüncü göz” olarak adlandırılan gözetleme kuleleri sayesinde yeşil vatan sürekli olarak denetleniyor.

23 Temmuz 2024 Salı 13:19

Kahramanmaraş’ta, yapay zekayla kontrol edilebilen kameralar ve 6 aktif gözetleme kulesi ile ormanlar anbean gözetleniyor.

Mayıs ayında göreve başlayan orman bekçileri, ekim ayı sonuna kadar zirve kulelerde görev yaparak, doğal zenginlikleri korumak için çaba gösteriyor. Bu kuleler, kara yolu ulaşımının mümkün olmadığı yüksek noktalarda bulunuyor ve görevli personel, ormanları dürbünle gözetleyerek olası yangınları erkenden tespit ediyor.

Başkonuş Mahallesi kırsalında yer alan ve 1800 rakımlı Başkonuş Yaylası'ndaki yangın gözetleme kulesinde 14 yıldır görev yapan Süleyman Arslan, ormanların milli servet olduğunu belirterek, ormanlık alanlarda piknik yapılmaması gerektiğini vurguladı. Erken tespit sayesinde yangınlar harekat merkezine bildirilerek, yönlendirilen arasöz ve hava araçları ile söndürme işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş’ın yeşil alanlarının korunması için tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığı bu süreçte, Süleyman Arslan gibi orman bekçilerinin önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Orman yangınlarına karşı sürdürülen bu titiz çalışmalar, doğal güzellikleri güvence altına alıyor.

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Kahramanmaraş’ın Ormanları Kartal Gözlere Emanet!
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