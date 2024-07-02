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Kahramanmaraş’ın özlemle beklediği yolda çalışma başladı!

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu ilçesinin özlemle beklediği Dulkadiroğlu-Çağlayancerit yolu ile ilgili çalışmalar yeniden başladı.

Kahramanmaraş’ın özlemle beklediği yolda çalışma başladı!

Kahramanmaraş’ın özlemle beklediği yolda çalışma başladı!

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu ilçesinin özlemle beklediği Dulkadiroğlu-Çağlayancerit yolu ile ilgili çalışmalar yeniden başladı.

02 Temmuz 2024 Salı 16:24

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilk etap çalışmaları ve Akyar bağlantı yolunun 300 iş gününde tamamlanacağı müjdesini verdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu-Çağlayancerit yolunun ilk etabının yapımına yeniden başlandığını duyurdu.

İlk etapta, 17 kilometre ana yol ve 5 kilometre bağlantı yolunun inşa edileceğini belirten Başkan Akpınar, çalışmaların 300 iş günü içerisinde tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

Başkan Akpınar, Dulkadiroğlu’nun doğuya doğru yapılaşan ve hızla büyüyen bir bölge olduğuna dikkat çekerek, bu yolun bölgeye büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Dulkadiroğlu-Çağlayancerit yolu, ilk etap çalışması Mado Kavşağı Yeni Sanayi Sitesi Kuzey Çevre Yolu bağlantısından başlayarak Bulanık Mahallemize kadar yapılacak. Bu yol ilçemizin ulaşım altyapısını güçlendirecek ve hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunacaktır. Bu proje ile birlikte, ilçemizin doğuya açılan kapısı daha erişilebilir hale gelecektir," dedi.

Yol yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Başkan Akpınar, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede ekonomik ve sosyal hareketliliğin artacağını belirtti. Yol yapım sürecinde çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarının da titizlikle yürütüleceğini ifade eden Akpınar, "Bu proje, sadece bir yol inşası değil, aynı zamanda bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak bir yatırımdır. Yolun tamamlanması ile birlikte, ticaret ve turizm potansiyelinin de artmasını bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Dulkadiroğlu’nun kalkınmasına katkı sağlayacak olan bu önemli projenin detaylarının kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini belirten Başkan Akpınar, vatandaşlardan destek ve sabır beklediklerini belirterek, "Bu yol, geleceğe açılan bir kapı olacak ve hep birlikte bu projeyi başarıyla tamamlayacağız," diyerek sözlerini noktaladı.

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Kahramanmaraş’ın özlemle Beklediği Yolda çalışma Başladı!
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