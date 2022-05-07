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Kahramanmaraş’ın Tarihi ve Turizm alanları ziyaret edildi

AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Dr. Tuba Vural Çokal ile birlikte şehrin tarihi ve turizm alanlarını ziyaret eden Başkan Güngör, “MYKY Üyemiz Sayın Çokal ile birlikte şehrimizin tarihi ve turizm alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş’ın Tarihi ve Turizm alanları ziyaret edildi

Kahramanmaraş’ın Tarihi ve Turizm alanları ziyaret edildi

AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Dr. Tuba Vural Çokal ile birlikte şehrin tarihi ve turizm alanlarını ziyaret eden Başkan Güngör, “MYKY Üyemiz Sayın Çokal ile birlikte şehrimizin tarihi ve turizm alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 11:12
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ziyaret programı kapsamında Kahramanmaraş’a gelen AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Dr. Tuba Vural Çokal ile kentin tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret programında Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Zehra Aslantaş da yer aldı.

İncelemelerde Bulunduk

AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Dr. Tuba Vural Çokal ve beraberindeki heyetle birlikte Tarihi Maraş Kalesi, Bahtiyar Yokuşu, Arslanbey ve Üdürgücü Konağı, Kılavuzlu Millet Bahçesi ve EXPO alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Bugün Antalya Milletvekilimiz Sayın Tuba Vural Çokal, ilçe belediye başkanlarımız, il başkanımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte şehrimizin tarihi ve turizm alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Sayın Çokal’a şehrimizin tarihi açısından son derece önemli olan konaklarımızda devam eden restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardık. Yine şehrimizin ve bölgenin en önemli turizm alanlarından olan Kılavuzlu Millet Bahçesi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 07.05.2022 17:49
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Kahramanmaraş’ın Tarihi Ve Turizm Alanları Ziyaret Edildi
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