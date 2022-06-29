Kahramanmaraş’ın ulaşım altyapısı güçleniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Dulkadiroğlu Aksu Mahallesi’nde Adana Servis Yolu’nda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. 550 metre uzunluğa ve 11 metre genişliğe sahip kısımda bulunan ve deforme olduğu için trafikte aksamalara neden olan asfalt, trimer aracıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Asfalt öncesi hazırlıkların tamamlanmasının ardından arterde başlatılan sıcak asfalt uygulamalarında da sona yaklaşıldı. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Adana Servis Yolu’nun standardı üst seviyeye çıkarılacak.

Konfor ve Güvenlik Üst Seviyeye Çıkarılacak

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Ulaşım yatırımları kapsamında şehir genelinde yol yenileme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimizin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden bir tanesi de Adana Servis Yolu oldu. Toplamda 550 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğindeki alanda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla arterde konfor ve güvenlik üst seviyeye çıkarılacak. Şehrimizin ulaşım altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.