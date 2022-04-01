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Kahramanmaraş’ın ünlü binasın’da yıkım çalışması devam ediyor

Şehir Meydanı projesi kapsamında yıkım çalışmaları hızla devam eden Özel İdare İş Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla iş birliği içerisinde 40 dönümlük alanda başlatmış olduğumuz dönüşüm projemizde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hayata geçireceğimiz yeni projenin içerisinde otel, iş yerleri, en az bin 500 araçlık otopark, yeme içme mekânları, alışveriş merkezleri, ofisler ve mahalle kültürümüzü yansıtan meydanlar yer alacak. Bu dönüşüm şehrimize çok büyük bir katma değer sağlayacak” dedi.

Kahramanmaraş’ın ünlü binasın’da yıkım çalışması devam ediyor

Kahramanmaraş’ın ünlü binasın’da yıkım çalışması devam ediyor

Şehir Meydanı projesi kapsamında yıkım çalışmaları hızla devam eden Özel İdare İş Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla iş birliği içerisinde 40 dönümlük alanda başlatmış olduğumuz dönüşüm projemizde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hayata geçireceğimiz yeni projenin içerisinde otel, iş yerleri, en az bin 500 araçlık otopark, yeme içme mekânları, alışveriş merkezleri, ofisler ve mahalle kültürümüzü yansıtan meydanlar yer alacak. Bu dönüşüm şehrimize çok büyük bir katma değer sağlayacak” dedi.

01 Nisan 2022 Cuma 15:30
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şehir Meydanı projesi kapsamında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortaklaşa sürdürülen proje ile şehir merkezinde önemli bir dönüşümün gerçekleştirildiğini belirten Başkan Güngör, “40 dönümlük alanda başlatmış olduğumuz dönüşüm projemizde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Özel İdare binamız şehrimizin merkezinde bulunan ve fonksiyonelliğini tamamen yitirmiş bir yapı. Şehrimizde yapmış olduğumuz kamuoyu araştırması neticesinde bu alanda büyük bir dönüşüm gerçekleştirme kararı aldık. Toplamda 18 katlı olan yapının şuan 13. katının yıkımını gerçekleştiriyoruz. Firmamızla yaptığımız görüşmeye göre 2 aylık bir süreçte çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Tarihi Dokuya Uygun Bir Proje Olacak

Hayata geçirilecek projenin şehirde önemli bir katma değer oluşturacağını da açıklamalarına ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Geçtiğimiz günlerde milletvekillerimiz ve il başkanlarımızla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı ziyaret ederek bu alanda hayata geçireceğimiz projeyi de netleştirdik. İnşallah yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihale aşamasına geçeceğiz.

Hayata geçireceğimiz yeni projenin içerisinde otel, iş yerleri, en az bin 500 araçlık otopark, yeme içme mekânları, alışveriş merkezleri, ofisler ve mahalle kültürümüzü yansıtan meydanlar yer alacak. Şehrimizin tarihi dokusuna, siluetine uygun bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Bu projemiz şehrimize çok büyük bir katma değer sağlayacak. Sürdürülen çalışmalarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 01.04.2022 18:53
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Kahramanmaraş’ın ünlü Binasın’da Yıkım çalışması Devam Ediyor
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