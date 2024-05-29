Kahramanmaraş’ın Yeni Altyapısı Hızla İnşa Ediliyor

Bir yandan içmesuyu ve kanalizasyon hatlarının imalatı sürerken bir yandan da su depoları inşa ediliyor.

6 Şubat depremlerinin ardından şehri tekrar ayağa kaldırmak için tüm alanlarda yatırımlarını durmaksızın sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, altyapı seferberliğine de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şehre sağlanan 10 Milyar TL’lik destekle hayata geçirilen proje kapsamında ilk etap çalışmaları hummalı bir şekilde ilerliyor.

Bu kapsamda KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde altyapı imalatlarına devam ediyor. 500 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen ilk etap kapsamında şehre; 17 adet depo, 45 kilometre içmesuyu ve 10 kilometre kanalizasyon hattı inşa edilecek.

Şehrimizin Altyapısını Baştan Uca Yeniliyoruz

Etaplar halinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla Kahramanmaraş’ın en az 100 yıllık altyapı ihtiyacının karşılanacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimize sağlanan 10 Milyar TL’lik maddi destekle şehrimizin altyapısını baştan uca yeniliyoruz. 500 Milyon TL’lik ilk etabımızda imalatlar başladı. Ekipler şehrimizin yeni yerleşim alanlarından Hürriyet Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede 17 adet depo, 45 kilometre içmesuyu ve 10 kilometre kanalizasyon hattı inşa ediyoruz. Projelerimizin tamamı bittiğinde inşallah 2 yıl içerisinde şehrimizin altyapı sorunu büyük oranda ortadan kalkmış olacak. Böylece şehrimizin altyapısını en az 100 yıl hizmet verecek şekilde yenileyeceğiz” cümlelerini kaydetti.