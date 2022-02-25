Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’den TÜBİTAK Projelerine Destek
KSÜ’den TÜBİTAK Projelerine Destek
KSÜ Rektörü Can, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi
KSÜ Rektörü Can, uluslararası öğrencilerle...
KSÜ’de ‘Acil Kritik Yoğun Bakım Kursu’
KSÜ’de ‘Acil Kritik Yoğun Bakım...
Kahramanmaraş’ta Şoförlere Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Kahramanmaraş’ta Şoförlere Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Yazar Çıtlak’la ‘insan ve irfan dersleri’
Yazar Çıtlak’la ‘insan ve irfan...

Kahramanmaraş’la ilgili acele kamulaştırma kararı!

Kahramanmaraş’ta enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kahramanmaraş’la ilgili acele kamulaştırma kararı!

Kahramanmaraş’la ilgili acele kamulaştırma kararı!

Kahramanmaraş’ta enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 Şubat 2022 Cuma 10:56
banner459

Buna göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) sorumluluğunda bulunan Şırnak sınırları içindeki bir sahada asfaltit üretim faaliyetlerinin devamı kapsamında sahadan geçen bazı taşınmazlar TKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların da acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ankara, Bartın, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Manisa ve Muğla'da enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı korunmak suretiyle TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

TEİAŞ'a ait "154 kV Kahramanmaraş OSV TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Antalya GIS Projesi" kapsamında da projelere isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Şırnak'taki asfaltit üretim faaliyetleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) sorumluluğunda bulunan Şırnak sınırları içindeki bir sahada asfaltit üretim faaliyetlerinin devamı kapsamında sahadan geçen bazı taşınmazlar TKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların da acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ankara, Bartın, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Manisa ve Muğla'da enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı korunmak suretiyle TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

TEİAŞ'a ait "154 kV Kahramanmaraş OSV TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Antalya GIS Projesi" kapsamında da projelere isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’la Ilgili Acele Kamulaştırma Kararı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta boşanma sayısında büyük artış!
Kahramanmaraş'ta boşanma sayısında büyük artış!
KSÜ’den TÜBİTAK Projelerine Destek
KSÜ’den TÜBİTAK Projelerine Destek
Kahramanmaraş'ta müftüler Türkoğlu'nda toplandı!
Kahramanmaraş'ta müftüler Türkoğlu'nda toplandı!
KSÜ Rektörü Can, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi
KSÜ Rektörü Can, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi
Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yapım Süreçleri Görüşüldü
Kentsel Dönüşüm Projelerinin Yapım Süreçleri Görüşüldü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber