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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’la ilgili kanun mecliste kabul edildi!

Kahramanmaraş’a OSB yatırımlarını öngören kanun teklifi TBMM’de kabul edildi.

Kahramanmaraş’la ilgili kanun mecliste kabul edildi!

Kahramanmaraş’la ilgili kanun mecliste kabul edildi!

Kahramanmaraş’a OSB yatırımlarını öngören kanun teklifi TBMM’de kabul edildi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 15:17
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Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerindeki mevcut sanayi alanları, "Erkenez", "Aksu" ve "Türkoğlu 2" adlarıyla organize sanayi bölgesi olarak ilan edilecek.

Belirlenen alanlarda asgari ortak kullanım alanı oranı ve sağlık koruma bandı mesafesi şartı aranmayacak.

Bu OSB alanlarında kalan taşınmazların onaylı imar planından gelen müktesep hakları korunacak. Kuruluş protokolünün bakanlıkça onaylanması ve sicili kaydı ile OSB'ler tüzel kişilik kazanacak.

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