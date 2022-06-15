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Kahramanmaraşla özdeşleşen köprünün temeli atılıyor!

Sarayaltı – Kanlıdere – Kale bağlantı yolu projesi kapsamında bölgeye kazandırılacak yeni köprünün temeli atılıyor.

Kahramanmaraşla özdeşleşen köprünün temeli atılıyor!

Kahramanmaraşla özdeşleşen köprünün temeli atılıyor!

Sarayaltı – Kanlıdere – Kale bağlantı yolu projesi kapsamında bölgeye kazandırılacak yeni köprünün temeli atılıyor.

15 Haziran 2022 Çarşamba 19:18
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Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “17 Haziran Cuma günü yeni Kanlıdere Köprümüzün temelini atıyoruz. Saat 17.00’de başlayacak programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde ulaşım altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda saha çalışmalarına başlanan Yeni Kanlıdere Köprüsü’nün temeli atılıyor.

Toplamda 56 metre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip köprünün Kahramanmaraş için önemini vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, “Sarayaltı – Kanlıdere – Kale bağlantı yolu projesi kapsamında yeni köprümüzün yapımına başladık. 30 Milyon TL’lik yatırımla bölgeye, 56 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde yeni bir köprü inşa ediyoruz. 17 Haziran Cuma günü saat 17.00’de yeni köprümüzün temelini atacağız. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kanlıdere Köprüsü üzerinde gerçekleştirilecek törene tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 15.06.2022 19:26
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Kahramanmaraşla özdeşleşen Köprünün Temeli Atılıyor!
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