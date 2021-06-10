Kahramanmaraşlı asker Kuzey Iraktaki operasyonda yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak’ta icra edilen Yıldırım-Şimşek Operasyonu kapsamında yaralanan Afşin/Sevin Nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Erhan Karakuş, tedavisinin ardından baba ocağına getirildi.

4 Haziran Cuma günü Kuzey Irak’ın Metina Bölgesinde icra edilen Yıldırım-Şimşek Operasyonu sırasında Sağ Bacak Diz kapağından yaralanan Piyade Uzman Çavuş Erhan Karakuş, Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Kahraman askerimiz Afşin’e baba ocağına getirildi.

Gazi Erhan Karakuş’u evinde ziyaret eden Afşin Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği (GÖNÜLDER) Başkanı Hüseyin Bozkurt ve Dernek üyeleri Baba Osman Karakuş ve Anne Ayşe Karakuş’a geçmiş olsun dileklerini ileterek Gazimize Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye ettiler.

Piyade Uzman Çavuş Erhan Karakuş’un 2 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) emrinde Çanakkale Gökçeada 5.Komando Alayında görev yapmakta iken Kuzey Irak’ta devam eden Yıldırım-Şimşek Harekatına katıldığı öğrenildi.