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Kahramanmaraşlı Dağcıların Rotası Uğradan Yaylası Oldu

Kahramanmaraşlı dağcılar, bu hafta Uğradan Yaylası’da yürüyüş programı düzenledi.

Kahramanmaraşlı Dağcıların Rotası Uğradan Yaylası Oldu

Kahramanmaraşlı Dağcıların Rotası Uğradan Yaylası Oldu

Kahramanmaraşlı dağcılar, bu hafta Uğradan Yaylası’da yürüyüş programı düzenledi.

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:25

Onikişubat ilçesine bağlı Kümperli Mahallesi Salmanlar Obası güzergahı üzerinde yer alan Uğradan Yaylası'na yürüyüş yapan 20 kişilik ekip, doğa güzelliklerini görüntüledi.

15 kilometrelik zorlu yürüyüş parkurunun ardından Uğradan Yaylasına ulaştıklarını belirten ekip lideri KADAK Başkanı Büşra Tecirli, “Kahramanmaraşın doğal güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz her hafta farklı bir rotaya güzel etkinliklerimiz olmakta, etkinliklerimize ev hanımları, aileler eşleriyle birlikte çocuklarla birlikte katılabilir. Biz Kadak olarak büyük bir aileyiz, bu ailede tüm kahramanmaraşlı ailelerimizde ev hanımlarımızda herkesi de bekliyoruz" dedi.

Yürüyüşe katılan doğa severler ise, Kahramanmaraş'ın doğal güzelliklerini fotoğraflayarak kentin turizmine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşlı Dağcıların Rotası Uğradan Yaylası Oldu
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