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Kahramanmaraşlı Edelere anlamlı çağrı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 5 Nisan Dünya Çevre Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kentin doğayla kucaklaştığı ‘Seyir Terası’ bölgesinde bir araya gelen Büyükşehir personelleri atıkları toplayarak mesaj verdi: Atma Ede!

Kahramanmaraşlı Edelere anlamlı çağrı

Kahramanmaraşlı Edelere anlamlı çağrı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 5 Nisan Dünya Çevre Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kentin doğayla kucaklaştığı ‘Seyir Terası’ bölgesinde bir araya gelen Büyükşehir personelleri atıkları toplayarak mesaj verdi: Atma Ede!

06 Haziran 2021 Pazar 12:59
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Uluslararası çapta kutlanan 5 Nisan Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir araya gelen ekipler, çevreye gelişi güzel atılmış atıkları topladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce, kentin uğrak mesire alanlarından olan Seyir Terası’nda gerçekleştirilen etkinlikte şehrimizin güzel çehresini birlikte koruyalım mesajı verildi. Doğal yaşamı tehdit eden plastik atıklardan, tekstil ve ev tipi atıklara kadar her türden toplanılan atık Kürtül Katı Atık Bertaraf Tesisine sevk edildi. Ormanlık bölgede düzenlenen etkinlik sonrası ekiplerin, çöp torbalarıyla “Atma Ede” yazması renkli görüntüler oluşturdu.

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