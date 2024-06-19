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Kahramanmaraşlı Futbolseverler, Milli Heyecana Dev Ekrandan Eşlik Etti

Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024'te Gürcistan ile oynadığı müsabakayı Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde kurduğu dev ekranda canlı yayınladı. Sporseverler, milli heyecanı dev ekrandan takip etti.

Kahramanmaraşlı Futbolseverler, Milli Heyecana Dev Ekrandan Eşlik Etti

Kahramanmaraşlı Futbolseverler, Milli Heyecana Dev Ekrandan Eşlik Etti

Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024'te Gürcistan ile oynadığı müsabakayı Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde kurduğu dev ekranda canlı yayınladı. Sporseverler, milli heyecanı dev ekrandan takip etti.

19 Haziran 2024 Çarşamba 11:59

Kahramanmaraş'ı tüm alanlarda olduğu gibi sporda da Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden birisi haline getirmek için Başkan Fırat Görgel öncülüğünde faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın Gürcistan ile oynadığı müsabakayı Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde kurduğu dev ekrandan canlı yayınladı. A Milli Takımımız rakibi Gürcistan karşısında kıyasıya mücadele ederken futbolseverler de milli heyecana dev ekrandan eşlik etti.

A Milli Futbol Takımımız rakibini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 3 - 1'lik skorla mağlup ederken Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde de büyük bir coşku yaşandı. Sporseverler, sağlanan canlı yayın desteği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. A Milli Futbol Takımımızın 22 Haziran’da Portekiz ve 26 Haziran’da Çekya ile oynayacağı müsabakalar da Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde kurulan dev ekrandan canlı yayınlanacak.

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Kahramanmaraşlı FutbolseverlerMilli Heyecana Dev Ekrandan Eşlik Etti
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