Kahramanmaraşlı Gençler İstanbul’u Ziyaret Edecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, geçtiğimiz aylarda düzenlenen hafızlık icazet merasiminde öğrencilere verdiği İstanbul seyahati sözü yerine getirdi. Başkan Hayrettin Güngör, tarihi mekânları görmek üzere İstanbul’a gidecek hafız kız öğrencileri yolcu etti. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan’ın da yer aldığı uğurlama programında gençlerle bir araya gelerek iyi yolculuklar dileklerini ileten Başkan Güngör, “Hafızlık icazet töreninde hafız kardeşlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Genç hafızlarımızı payitahta yolcu ediyoruz. İstanbul’daki tarihi yapıları ziyaret edecekler. O tarihi mekânların fiziki yapılarından öte çok büyük bir manevi anlamları var. Bütün İslam âlemine sesleniyor o kutsal mekânlar. Hafız kardeşlerimiz de bu ziyarette İstanbul’daki bu kutsal mekânları görme fırsatı bulacak” dedi.