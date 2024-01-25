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Kahramanmaraşlı Gençler İstanbul’u Ziyaret Edecek

Katıldığı programda gençlere İstanbul ziyareti sözü veren Başkan Hayrettin Güngör, sözünü yerine getirdi. Aileleriyle kafileyi yolcu eden Güngör, “Kahramanmaraşlı gençlerimizi, hafize kardeşlerimizi İstanbul’a, Ayasofya’ya yolcu ettik. Hayırla gidip gelsinler inşallah” dedi.

Kahramanmaraşlı Gençler İstanbul’u Ziyaret Edecek

Kahramanmaraşlı Gençler İstanbul’u Ziyaret Edecek

Katıldığı programda gençlere İstanbul ziyareti sözü veren Başkan Hayrettin Güngör, sözünü yerine getirdi. Aileleriyle kafileyi yolcu eden Güngör, “Kahramanmaraşlı gençlerimizi, hafize kardeşlerimizi İstanbul’a, Ayasofya’ya yolcu ettik. Hayırla gidip gelsinler inşallah” dedi.

25 Ocak 2024 Perşembe 14:02

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, geçtiğimiz aylarda düzenlenen hafızlık icazet merasiminde öğrencilere verdiği İstanbul seyahati sözü yerine getirdi. Başkan Hayrettin Güngör, tarihi mekânları görmek üzere İstanbul’a gidecek hafız kız öğrencileri yolcu etti. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan’ın da yer aldığı uğurlama programında gençlerle bir araya gelerek iyi yolculuklar dileklerini ileten Başkan Güngör, “Hafızlık icazet töreninde hafız kardeşlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Genç hafızlarımızı payitahta yolcu ediyoruz. İstanbul’daki tarihi yapıları ziyaret edecekler. O tarihi mekânların fiziki yapılarından öte çok büyük bir manevi anlamları var. Bütün İslam âlemine sesleniyor o kutsal mekânlar. Hafız kardeşlerimiz de bu ziyarette İstanbul’daki bu kutsal mekânları görme fırsatı bulacak” dedi.

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Kahramanmaraşlı Gençler İstanbul’u Ziyaret Edecek
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