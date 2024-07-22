Kahramanmaraşlı iş insanı Akif Bakır'ın acı günü

Selçuklu Mahallesi’nde ikamet eden, merhum Koca Ali Bakır’ın oğlu, merhum Hacı Mehmet Eskalen’in damadı Adem, Akif ve Ahmet Bakır’ın babaları, Cengiz Yanık’ın kayınbabası emekli İmam Hatip Hüseyin Bakır, 75 yaşında vefat etti.

Bakır’ın cenazesi Abdülhamithan Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şeyhadil Mezarlığı’na defnedildi.

Bakır’ın taziyesi, 21-23 Temmuz tarihleri arasında Doğa Alüminyum fabrikasında (İstasyon Mahallesi 78006. Sokak 8/A), 23-25 Temmuz tarihleri arasında KMBB Abdülhamithan Taziyeevi’nde kabul edilecek.