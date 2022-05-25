Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek: Her türlü engeli, engelsiz hale getirmeliyiz
Başkan Mahçiçek: Her türlü engeli,...
Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha Hayata Geçiriyor
Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha...
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere Devam Ediyor
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere...
Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ın geleceğini yeniden çizilecek
Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile...
Büyükşehir Hacıbudak – Doyalan Grup Yolunu Yeniliyor
Büyükşehir Hacıbudak – Doyalan Grup...
Flaş Haber
Şehit Sayısı 5'e Yükseldi
Kapat

Kahramanmaraşlı Kıbrıs gazileri: “48 yıl önce buradaydık”

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden Kıbrıs gazileri, yavru vatanda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’la bir araya geldi.

Kahramanmaraşlı Kıbrıs gazileri: “48 yıl önce buradaydık”

Kahramanmaraşlı Kıbrıs gazileri: “48 yıl önce buradaydık”

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden Kıbrıs gazileri, yavru vatanda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’la bir araya geldi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 17:55
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden Kıbrıs gazileri, yavru vatanda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatlısu Belediye Başkanı Kahramanmaraşlı Hayri Orçan, Paşaköy Belediye Başkanı Kahramanmaraşlı Habil Tülücü ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret etti. 48 yıllık aranın ardından tekrardan KKTC’yi ziyaret etme fırsatı bulan 46 Kıbrıs gazisi, hazırladıkları pankartla ’48 yıl önce buradaydık, gerekirse yine geliriz’ mesajı verdi. Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdoğan Emrah Hatunoğlu, gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından şehrimizde yaşayan 46 Kıbrıs gazimizin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ projesi kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’la makamlarında bir araya geldik. Nazik ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Son Güncelleme: 25.05.2022 18:20
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşlı Kıbrıs Gazileri: “48 Yıl önce Buradaydık”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Mahçiçek: Her türlü engeli, engelsiz hale getirmeliyiz
Başkan Mahçiçek: Her türlü engeli, engelsiz hale getirmeliyiz
İstanbul Yenikapıda Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Yapılacak
İstanbul Yenikapıda Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Yapılacak
Pinhani Müzik Grubu KSÜ’lü Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
Pinhani Müzik Grubu KSÜ’lü Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha Hayata Geçiriyor
Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha Hayata Geçiriyor
Başkan Güngör, ‘Gençlerimizin daima yanındayız’
Başkan Güngör, ‘Gençlerimizin daima yanındayız’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber