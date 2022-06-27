Kahramanmaraşlı Kuyumcular, Sadekar Viktor Öcal’dan Eğitim Aldı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi Projesi kapsamında, KOBİ’lerin tasarım kapasitelerini geliştirmek amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Karacasu Kampüsü’nde bulunan Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi’nde, 5 günlük Cilalama ve Kalite Kontrol Eğitimi düzenlendi.

Sadekar, Kıdemli Uzman Viktor Öcal tarafından verilen eğitim, 20 KOBİ temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kalite Kontrol sürecinin ve Modern Cilalama tekniklerini uygulamalı olarak anlatıldığı eğitim sonunda, Ürün Kalite Kontrol kapasitelerini geliştiren katılımcılar, aynı zamanda özgün ve modern tasarımlar ortaya koydular.

5 gün süren eğitim sonunda katılımcılar sertifikalarını, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz’ün elinden aldılar.

Rektör Yardımcısı Okumuş, eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıları tebrik ederken sadekar Viktor Öcal’a da katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz de, eğitim alan katılımcılara başarılar diledi.

Program, düzenlenen belge takdim töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.