Kahramanmaraşlı öğrenci TÜGVA'nın "çizimlerle 40 hadis" yarışmasında ikinci oldu

Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde yaşayan Hacı İhram Yanık, TÜGVA'nın düzenlediği ve teması "Hayatına yön veren hadisi çizerek anlat" olan, 81 ilden yaklaşık 10 bin öğrencinin katıldığı yarışmaya başvuru yaptı.

"Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir" hadisini çizerek anlatmayı tercih eden Yanık, yaptığı çalışma neticesinde çizimini tamamladı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Yanık'ın çizdiği resim il kategorisinde birinci olmasının ardından gönderildiği Türkiye geneli değerlendirmede ise ikinci oldu.

Hacı İhram Yanık, evde kendince resimler yaptığını, yarışmayla ilgili çalışmasını da 2-3 haftalık bir sürecin ardından tamamlandığını söyledi.

Baba Mesut Yanık da oğlunun dereceye girmesinden dolayı gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.