Kahramanmaraşlı öğrenciler dereceyle döndü!

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan programa Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Sİ-RO’ya katılım sağlayan Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Dilek Konuş, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri ile Müdür Yardımcıları, Serhan Çalık Ortaokulu, Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu, Nuri Pakdil Ortaokulu, Başdervişli Ortaokulu, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi, Nuri Pakdil BİLSEM ile yarışmada Türkiye 2’ncisi olan Kervan Pastaneleri Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu öğrenciler ile öğretmen ve veliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Onikişubat İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Dilek Konuş, yarışmaya katılan tüm öğrencileri gösterdikleri gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ederek, “Yarışmada Türkiye 2’ncisi olan Kervan Pastaneleri Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Cemil Efe Aksoy ve Muhammed Furkan Demirci, yarışmaya katılan takımların genel koordinatörü Mehmet Kaya ile danışman öğretmenlerimiz Suat Kara ve Abdullah Aybaş’ı başarılarından dolayı ayrıca tebrik ediyorum.” dedi.

Ardından konuşan Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise bu ülkenin geleceğini yönetecek çok başarılı gençlerin var olduğunu belirterek, “Gençlerimizin başarılı olduklarını gördüğümüzde doğal olarak mutlu oluyoruz. Her anne ve baba çocuğunun potansiyelini ve gelecek yönelimini bilir. Bunun için anne ve babaların çocuklarımızın içindeki cevheri ortaya çıkarabilmek adına öğrenci ve öğretmenlere destek olması gerekmektedir. Bizim çocuklarımızın genetik kodlarında bir şeyler var. Çocuklarımızın içinde çok iyi bir çekirdek ve çok iyi bir öz var. Sadece sorun yaşandığında onu, kendisinin çözebilmesine fırsat vermemiz lazım. Onu yapmak için de o çekirdeği kullanmasına imkân vermemiz lazım. Bunu yaparsak geleceği daha parlak bir ülke bizleri bekliyor. Bu bakımdan çocuklarımızdan çok umutluyum. Geleceğin siyasetçileri, devlet adamları, mühendisleri yani bu ülkenin geleceğine yön verecek çocuklarımızı şimdiden tebrik ediyorum.” diye konuştu.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ise Sivas'ta yarışmaya katılan ve ayrıca dereceye giren öğrencilerimize yaptıkları işin önemini anlatmak bakımından onure etmek istedikleri için böyle bir program tertip ettiklerini kaydederek, öğrencilere hitaben şöyle konuştu: “Yani yaptığınız işin öneminin farkındayız ve elimizden geldiği, gücümüzün yettiği, dilimizin döndüğü kadar sizlere hem maddî hem manevî boyutuyla destek olmanın gayreti içerisindeyiz. Biz biliyoruz ki bu ülkenin geleceği sizin omuzlarınızda yükselecek. Ve siz ne kadar kalifiye ne kadar iyi yetişmiş olarak kendinizi gelecek için kodlarsanız ülkemiz, emsallerinden daha da öne çıkacaktır.”

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, derslerine çalışmanın yanında “Bu benim görevim midir” ya da “Bu benim yapmam gereken bir şey midir” diye düşünmeden bu işe gönül vermiş ve belli bir başarıyı yakalamak için gece-gündüz demeden çalışmış öğrencilere ve onlara destek olan öğretmen ve velilere teşekkür ederek, “Ülkemizin gelecek yarınlarına güzel katkılar sunacak herkese gönülden teşekkür ediyorum.” ifadeleri ile sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan öğrencilere hediye takdiminde bulunularak programa son verildi.