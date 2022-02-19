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Kahramanmaraşlı rektörden öğrencilere müjde! Yemek 1 TL çay simit bedava

Gaziantep Üniversitesi’nce “Türkiye’yi Yarınlara Taşımak” konulu etkinliğe AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ziyaretinde gençlerle bir araya geldi.

Kahramanmaraşlı rektörden öğrencilere müjde! Yemek 1 TL çay simit bedava

Kahramanmaraşlı rektörden öğrencilere müjde! Yemek 1 TL çay simit bedava

Gaziantep Üniversitesi’nce “Türkiye’yi Yarınlara Taşımak” konulu etkinliğe AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ziyaretinde gençlerle bir araya geldi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 12:46
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Prof. Dr. Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulunarak, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’ı öğrencilere yönelik yaptığı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Etkinlikte konuşan Kahramanmaraşlı Gaziantep üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Üniversite olarak yaşanan bu ekonomik sürecin takipçisi olduklarını ve tüm kaynaklarını seferber ederek bizlerde öğrencilerimizin yanında olduğumuzu göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Özaydın, açıklamasının devamında ise, “Yapmış olduğumuz yeni düzenlemeyle üniversitemiz öğrenci kafeteryasında öğrencilere 1 liraya yemek, çay ve simit bedava. Her şey sizler için afiyet olsun” dedi.

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Kahramanmaraşlı Rektörden öğrencilere Müjde! Yemek 1 TL çay Simit Bedava
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