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Kahramanmaraşlı şair ve yazar hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan taziye yayınladı!

Bir süredir Kahramanmaraş’taki bir hastanede tedavi gören şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Kahramanmaraşlı şair ve yazar hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan taziye yayınladı!

Kahramanmaraşlı şair ve yazar hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan taziye yayınladı!

Bir süredir Kahramanmaraş’taki bir hastanede tedavi gören şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

07 Haziran 2022 Salı 12:44
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Türk yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin, Kahramanmaraş'ta vefat etti.

"Acımız tarifsiz"
Zengin’in vefat haberini kardeşi Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurdu:

"Ah, yazmak ne zormuş! Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlâna İdris, bu gece K.Maraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu. Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz.. Hepimizin başı sağ olsun. Dua, dua, dua!"

Ünlü yazarın vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da başsağlığı mesajı yayınladı.

"Allah’tan rahmet niyaz ediyorum"
Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun…"

Mevlana İdris Zengin kimdir
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 1966'da dünyaya gelen Zengin, 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

İkindi Yazıları, Diriliş, Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikaye ve denemeleri yayınlanan Zengin, çocuk edebiyatı alanında da çok sayıda kitap kaleme aldı.

Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı.

"Tuhaf Adamlar" serisindeki kitapları Almanya'daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlandı.

Mevlana İdris Zengin, ayrıca "Asla ve Daima Nuri Pakdil" isimli bir belgeselin metnini yazdı ve konsept danışmanlığını yaptı.

Belgesel TRT'de 2010'da yayınlandı. ezai Karakoç'un şiirlerinden yola çıkarak yaptığı "Gül Sesleri" isimli şiir belgeseli de 2012'de Diyarbakır'da yapılan "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu"nda gösterilen Zengin'in, şimdiye kadar Farsça, Almanca, Arapça, Urduca, Macarca dillerine bazı kitapları çevrilerek, okurların beğenisine sunuldu.

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Kahramanmaraşlı şair Ve Yazar Hayatını Kaybetti! Başkan Erdoğan Taziye Yayınladı!
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