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Kahramanmaraşlı sürücüler dikkat!

Büyükşehir Belediyesi, Sarayaltı Bağlantı Yolu projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Sarayaltı Caddesi üzerinde bulunan Sarayaltı Camii’nin önündeki 100 metrelik kısmın 22 Mayıs Pazar günü 06.00 – 22.55 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Kahramanmaraşlı sürücüler dikkat!

Kahramanmaraşlı sürücüler dikkat!

Büyükşehir Belediyesi, Sarayaltı Bağlantı Yolu projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Sarayaltı Caddesi üzerinde bulunan Sarayaltı Camii’nin önündeki 100 metrelik kısmın 22 Mayıs Pazar günü 06.00 – 22.55 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

20 Mayıs 2022 Cuma 11:19
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, Sarayaltı Bağlantı Yolu projesi kapsamında Dulkadiroğlu İsa Divanlı Mahallesi’nde bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında alınan UKOME kararı doğrultusunda Sarayaltı Caddesi üzerinde bulunan Sarayaltı Camii’nin önündeki 100 metrelik kısmın 22 Mayıs Pazar günü 06.00 – 22.55 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Dulkadiroğlu İsa Divanlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Sarayaltı Caddesi üzerinde bulunan Sarayaltı Camii’nin önündeki 100 metrelik kısım 22 Mayıs Pazar günü 06.00 – 22.55 saatleri arasındatrafiğe kapalı olacaktır. Trafikte meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek adına sürücülerimizin alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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Kahramanmaraşlı Sürücüler Dikkat!
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