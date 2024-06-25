Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Kahramanmaraşlı usta gazeteci kayınbaba oldu!

Kahramanmaraş'ın tanınmış gazetecilerinden Mustafa Nuri Şirin'in kızı Hasret Şirin, hayatını Erdinç Özkul ile birleştirdi. Genç çiftin düğün töreni, birçok seçkin davetlinin katılımıyla coşku dolu anlara sahne oldu.

Kahramanmaraşlı usta gazeteci kayınbaba oldu!

Kahramanmaraşlı usta gazeteci kayınbaba oldu!

Kahramanmaraş'ın tanınmış gazetecilerinden Mustafa Nuri Şirin'in kızı Hasret Şirin, hayatını Erdinç Özkul ile birleştirdi. Genç çiftin düğün töreni, birçok seçkin davetlinin katılımıyla coşku dolu anlara sahne oldu.

25 Haziran 2024 Salı 10:16

Düğün töreni, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca, siyasi partilerin ilçe başkanları, gazeteciler ve çok sayıda davetli de törende hazır bulundu.

Genç çiftin nikahını, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel kıydı. Nikah töreni sırasında milletvekilleri evlilik cüzdanını takdim ederek, çifte anlamlı bir hediye sundular. Belediye başkanları da çeşitli hediyelerle çiftin mutluluğunu paylaştı ve onlara en iyi dileklerini ilettiler.

Törene katılan siyasiler ve gazeteciler, çiftin mutluluğunu paylaşmak için oradaydı. AK Parti Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu ve diğer belediye başkanları, genç çiftin bu özel gününde yanlarında olarak desteklerini ifade ettiler. Siyasi partilerin ilçe başkanları da törende bulunarak bu özel günü daha da anlamlı hale getirdiler.

Gazeteci Mustafa Nuri Şirin’in meslektaşları ve medya dünyasından birçok isim de düğüne katıldı. Meslektaşları, yıllardır birlikte çalıştıkları Mustafa Nuri Şirin’in mutluluğunu paylaşmak ve onun için bu özel günün bir parçası olmak amacıyla törende yer aldılar. Gazeteciler, Hasret Şirin ve Erdinç Özkul çiftine ömür boyu mutluluklar dileyerek, törene anlam kattılar.

Düğün töreni boyunca genç çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Hasret Şirin ve Erdinç Özkul, hayatlarının en mutlu günlerinden birini yaşarken, dostları ve aileleri de onların bu mutluluğunu paylaştı. Konuklar, çiftin mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşarken, tören boyunca birçok duygusal an da yaşandı.

Belediye başkanları, çeşitli hediyeler vererek genç çifte destek oldular. Hediye takdimi sırasında yapılan konuşmalarda, çiftin gelecekteki hayatlarına dair en iyi dilekler dile getirildi.

Bu özel düğün töreni, Kahramanmaraş’ta unutulmaz bir geceye dönüştü. Şehrin önde gelen isimlerinin ve genç çiftin dostlarının katılımıyla gerçekleşen düğün, hem çiftin ailesi hem de katılan herkes için unutulmaz anılarla dolu bir gece oldu.

Hasret Şirin ve Erdinç Özkul çifti, törenin ardından tebrikleri kabul ederken, yeni hayatlarına adım atmanın heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını ifade ettiler.

Son Güncelleme: 25.06.2024 10:21
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşlı Usta Gazeteci Kayınbaba Oldu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Su kaynaklarının korunması ve tasarrufu için çağrı!
Su kaynaklarının korunması ve tasarrufu için çağrı!
Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı! Yaralılar var!
Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı! Yaralılar var!
Meslek Liseliler Dulkadiroğlu İçin Üretti
Meslek Liseliler Dulkadiroğlu İçin Üretti
Kahramanmaraş’ta Kuddusi Baba bulvarı 14 temmuz’a kadar kısmi trafiğe kapatılacak!
Kahramanmaraş’ta Kuddusi Baba bulvarı 14 temmuz’a kadar kısmi trafiğe kapatılacak!
Büyükşehir’in giyim ve mefruşat atölyeleri yeni kursiyerlerini bekliyor!
Büyükşehir’in giyim ve mefruşat atölyeleri yeni kursiyerlerini bekliyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber