Kahramanmaraşlı usta gazeteci kayınbaba oldu!

Düğün töreni, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca, siyasi partilerin ilçe başkanları, gazeteciler ve çok sayıda davetli de törende hazır bulundu.

Genç çiftin nikahını, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel kıydı. Nikah töreni sırasında milletvekilleri evlilik cüzdanını takdim ederek, çifte anlamlı bir hediye sundular. Belediye başkanları da çeşitli hediyelerle çiftin mutluluğunu paylaştı ve onlara en iyi dileklerini ilettiler.

Törene katılan siyasiler ve gazeteciler, çiftin mutluluğunu paylaşmak için oradaydı. AK Parti Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu ve diğer belediye başkanları, genç çiftin bu özel gününde yanlarında olarak desteklerini ifade ettiler. Siyasi partilerin ilçe başkanları da törende bulunarak bu özel günü daha da anlamlı hale getirdiler.

Gazeteci Mustafa Nuri Şirin’in meslektaşları ve medya dünyasından birçok isim de düğüne katıldı. Meslektaşları, yıllardır birlikte çalıştıkları Mustafa Nuri Şirin’in mutluluğunu paylaşmak ve onun için bu özel günün bir parçası olmak amacıyla törende yer aldılar. Gazeteciler, Hasret Şirin ve Erdinç Özkul çiftine ömür boyu mutluluklar dileyerek, törene anlam kattılar.

Düğün töreni boyunca genç çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Hasret Şirin ve Erdinç Özkul, hayatlarının en mutlu günlerinden birini yaşarken, dostları ve aileleri de onların bu mutluluğunu paylaştı. Konuklar, çiftin mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşarken, tören boyunca birçok duygusal an da yaşandı.

Belediye başkanları, çeşitli hediyeler vererek genç çifte destek oldular. Hediye takdimi sırasında yapılan konuşmalarda, çiftin gelecekteki hayatlarına dair en iyi dilekler dile getirildi.

Bu özel düğün töreni, Kahramanmaraş’ta unutulmaz bir geceye dönüştü. Şehrin önde gelen isimlerinin ve genç çiftin dostlarının katılımıyla gerçekleşen düğün, hem çiftin ailesi hem de katılan herkes için unutulmaz anılarla dolu bir gece oldu.

Hasret Şirin ve Erdinç Özkul çifti, törenin ardından tebrikleri kabul ederken, yeni hayatlarına adım atmanın heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını ifade ettiler.