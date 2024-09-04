Kahramanmaraşlılar dikkat! 7 Eylül’e kadar kısmi olarak trafiğe kapatıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ Genel Müdürlüğü iş birliğiyle şehir genelinde yeni şebeke hatlarının imalatı büyük bir hızla sürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları dolayısıyla Onikişubat’ın işlek arterlerindenTurgut Özal Bulvarı, 7 Eylül Cumartesi gününe kadar kısmi olarak trafiğe kapalı olacak.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları sırasında ulaşımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.