Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin ve helal kazancın timsalidir
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin...
Çağlayancerit yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı
Çağlayancerit yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözdesi oldu
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların...
SANKO Üniversitesi SHMYO’da ilk mezuniyet heyecanı
SANKO Üniversitesi SHMYO’da ilk mezuniyet...

Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Ceyhan’dan Sitem, “Protokol, atkısına sahip çıkıyor ama takımına sahip çıkmıyor”

Kahramanmaraşspor Başkan Fatih Mehmet Ceyhan, sitem dolu sözlerle takıma sahip çıkmadığını ileri sürdüğü Kahramanmaraş’ın yöneticilerini eleştirdi. Ceyhan; “Eğer birilerinin dediği gibi bu takım ‘Fatih Ceyhan’ın şirketi’ ise, protokol benim şirketimin atkılarını niye takar?” diye sordu.

Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Ceyhan’dan Sitem, “Protokol, atkısına sahip çıkıyor ama takımına sahip çıkmıyor”

Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Ceyhan’dan Sitem, “Protokol, atkısına sahip çıkıyor ama takımına sahip çıkmıyor”

Kahramanmaraşspor Başkan Fatih Mehmet Ceyhan, sitem dolu sözlerle takıma sahip çıkmadığını ileri sürdüğü Kahramanmaraş’ın yöneticilerini eleştirdi. Ceyhan; “Eğer birilerinin dediği gibi bu takım ‘Fatih Ceyhan’ın şirketi’ ise, protokol benim şirketimin atkılarını niye takar?” diye sordu.

30 Haziran 2022 Perşembe 13:07
banner459

Bir dönem 1. Ligde başarıdan başarıya koşan Kahramanmaraşspor, bu sezon ilgisizlik ve maddi imkansızlıklar nedeniyle küme düştü.

Sezona, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta başlayan ancak stadı yıkıldığı için maçları çevre illerde oynamak zorunda kalan takım adeta kaderine terk edildi ve lig bitiminden haftalar önce 3. Lige düşmeyi garantilerdi.

Kahramanmaraşspora 3. Lig yolu gözükürken, bu hafta sonu İstanbul’da gerçekleştirilen Kahramanmaraş tanıtım günlerinde, kentin idarecileri program açılışını boyunlarına taktıkları Kahramanmaraşspor atkılarıyla yaptı.

Yaşanan bu durum, kulübün başkanı Fatih Mehmet Ceyhan’a sitem dolu sözler ettirdi.

Konuyla ilgili konuşan Fatih Mehmet Ceyhan, şu sözlerle durumu özetledi;

“Geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki tanıtım günlerinde protokolün taktığı atkılar, bu şehrin takımının atkıları. Ama ne ilginç ki aynı kadro takımın 2 sahasının da yıkılmasına göz yumanlar ve bu sezona da az kaldı ve hala ortada bir saha yok…

Eğer birilerinin dediği gibi bu takım ‘Fatih Ceyhan’ın şirketi’ ise, protokol benim şirketimin atkılarını niye takar?

Ayrıca aynı yerde Trabzonspor standı var, şehrin takımını davet bile etmediler…

Kendileri de şehrin takımının atkılarını takarak,bu takımın şehrin takımı olduğunu zaten teyit etmiş oluyorlar. Şehrin tek takımı bu kadar yalnız bırakılmamalı, bu takıma sahip çıkalım.”

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Ceyhan’dan Sitem“ProtokolAtkısına Sahip çıkıyor Ama Takımına Sahip çıkmıyor”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta ‘Koruyucu Aile Günü’ Kutlandı
Kahramanmaraş’ta ‘Koruyucu Aile Günü’ Kutlandı
Başkonuş Yaylası’na yeni bir nefes “Kelebekler vadisi”
Başkonuş Yaylası’na yeni bir nefes “Kelebekler vadisi”
Pazarcık Belediyesi yöresel ürünlerini tanıttı
Pazarcık Belediyesi yöresel ürünlerini tanıttı
Erzincanlı Kahramanmaraş’ta Naat – ı Şerif dinletisi sunacak!
Erzincanlı Kahramanmaraş’ta Naat – ı Şerif dinletisi sunacak!
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin ve helal kazancın timsalidir
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin ve helal kazancın timsalidir

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber