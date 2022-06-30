Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Ceyhan’dan Sitem, “Protokol, atkısına sahip çıkıyor ama takımına sahip çıkmıyor”

Bir dönem 1. Ligde başarıdan başarıya koşan Kahramanmaraşspor, bu sezon ilgisizlik ve maddi imkansızlıklar nedeniyle küme düştü.

Sezona, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta başlayan ancak stadı yıkıldığı için maçları çevre illerde oynamak zorunda kalan takım adeta kaderine terk edildi ve lig bitiminden haftalar önce 3. Lige düşmeyi garantilerdi.

Kahramanmaraşspora 3. Lig yolu gözükürken, bu hafta sonu İstanbul’da gerçekleştirilen Kahramanmaraş tanıtım günlerinde, kentin idarecileri program açılışını boyunlarına taktıkları Kahramanmaraşspor atkılarıyla yaptı.

Yaşanan bu durum, kulübün başkanı Fatih Mehmet Ceyhan’a sitem dolu sözler ettirdi.

Konuyla ilgili konuşan Fatih Mehmet Ceyhan, şu sözlerle durumu özetledi;

“Geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki tanıtım günlerinde protokolün taktığı atkılar, bu şehrin takımının atkıları. Ama ne ilginç ki aynı kadro takımın 2 sahasının da yıkılmasına göz yumanlar ve bu sezona da az kaldı ve hala ortada bir saha yok…

Eğer birilerinin dediği gibi bu takım ‘Fatih Ceyhan’ın şirketi’ ise, protokol benim şirketimin atkılarını niye takar?

Ayrıca aynı yerde Trabzonspor standı var, şehrin takımını davet bile etmediler…

Kendileri de şehrin takımının atkılarını takarak,bu takımın şehrin takımı olduğunu zaten teyit etmiş oluyorlar. Şehrin tek takımı bu kadar yalnız bırakılmamalı, bu takıma sahip çıkalım.”