Kahramanmaraşspor’a Başkan Okumuş kucak açtı!

Kahramanmaraşspor’un yılan hikayesine dönen iç saha maçlarını oynayacağı stadyum olmaması nedeniyle şehir dışına giderek kendi evindeki maçları dahi deplasmanda oynaması uzun bir süredir gündemi meşgul ediyordu.

Bilindiği üzere şehir merkezinde olan 12 şubat stadyumunun maç oynanamaz raporu üzerine şehir merkezinde bulunan Hanefi Mahçicek stadyumununda yıkılacağından dolayı Kahramanmaraşspor evindeki maçlarını şehir dışında oynamak zorunda kalmıştı.



Kahramanmaraş’ın üçüncü metropol ilçe olma yolunda hızla ilerleyen son yıllarda sanayisi,tarımı ve diğer özellikleriyle ön plana çıkan Türkoğlu ilçesi futbolda da Kahramanmaraşspor’a ev sahipliği yaparak adını ön plana çıkaracak.



Kahramanmaraşspor başkanı Fatih Ceyhan , Türkoğlu Belediyesi Başkanı Osman Okumuş ve federasyon yetkilileri ile stadyumda yapılan incelemeler sonrasında eksikler belirlenip yeni sezona hazır hale getirilmesine karar verildi.



Yapılan incelemeler sonucunda Kahramanmaraşspor maçlarını Beyoğlu Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynayacak.

Hatırlanacağı üzere sporsever kimliği ile de tanınan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş sık sık Kahramanmaraşspor maçlarını takip ettiği de biliniyordu.



