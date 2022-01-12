Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman hakikatin yanında olandır’
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman...

Kahramanmaraşspor’a Başkan Okumuş kucak açtı!

Kahramanmaraşspor’un son zamanlarda yaşamış olduğu stad sorununu Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş çözdü.

Kahramanmaraşspor’a Başkan Okumuş kucak açtı!

Kahramanmaraşspor’a Başkan Okumuş kucak açtı!

Kahramanmaraşspor’un son zamanlarda yaşamış olduğu stad sorununu Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş çözdü.

12 Ocak 2022 Çarşamba 15:29
banner459

Kahramanmaraşspor’un yılan hikayesine dönen iç saha maçlarını oynayacağı stadyum olmaması nedeniyle şehir dışına giderek kendi evindeki maçları dahi deplasmanda oynaması uzun bir süredir gündemi meşgul ediyordu.

Bilindiği üzere şehir merkezinde olan 12 şubat stadyumunun maç oynanamaz raporu üzerine şehir merkezinde bulunan Hanefi Mahçicek stadyumununda yıkılacağından dolayı Kahramanmaraşspor evindeki maçlarını şehir dışında oynamak zorunda kalmıştı.

Kahramanmaraş’ın üçüncü metropol ilçe olma yolunda hızla ilerleyen son yıllarda sanayisi,tarımı ve diğer özellikleriyle ön plana çıkan Türkoğlu ilçesi futbolda da Kahramanmaraşspor’a ev sahipliği yaparak adını ön plana çıkaracak.

Kahramanmaraşspor başkanı Fatih Ceyhan , Türkoğlu Belediyesi Başkanı Osman Okumuş ve federasyon yetkilileri ile stadyumda yapılan incelemeler sonrasında eksikler belirlenip yeni sezona hazır hale getirilmesine karar verildi.

Yapılan incelemeler sonucunda Kahramanmaraşspor maçlarını Beyoğlu Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynayacak.

Hatırlanacağı üzere sporsever kimliği ile de tanınan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş sık sık Kahramanmaraşspor maçlarını takip ettiği de biliniyordu.

 

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşspor’a Başkan Okumuş Kucak Açtı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteye hazırlanan öğrenciler Sanko Üniversitesi’nde
Üniversiteye hazırlanan öğrenciler Sanko Üniversitesi’nde
Kar şiddetini artırdı! Büyükşehir nöbette
Kar şiddetini artırdı! Büyükşehir nöbette
Rektör Can, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü münasebetiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi
Rektör Can, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü münasebetiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi
Kahramanmaraş’ta şehit ailesinden HDP'ye "teröristle poz" tepkisi
Kahramanmaraş’ta şehit ailesinden HDP'ye "teröristle poz" tepkisi
"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımı 3 ay sürecek
"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımı 3 ay sürecek

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber