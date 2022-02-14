Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

Kahramanmaraş’ta 1000 Çocuğa Ödül

Çocuklara namaz kılma alışkanlığı kazandırmak amacıyla her yıl ara tatilde düzenlenen “Haydi Çocuklar Camiye” projesine Kahramanmaraş’tan katılan 1000 çocuğa, Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği tarafından ödül verildi.

Kahramanmaraş’ta 1000 Çocuğa Ödül

Kahramanmaraş’ta 1000 Çocuğa Ödül

Çocuklara namaz kılma alışkanlığı kazandırmak amacıyla her yıl ara tatilde düzenlenen “Haydi Çocuklar Camiye” projesine Kahramanmaraş’tan katılan 1000 çocuğa, Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği tarafından ödül verildi.

14 Şubat 2022 Pazartesi 14:51
banner459

Türkiye genelinde organizasyonunu Server Yaşam Vakfı’nın organize ettiği, Kahramanmaraş’ta paydaş kuruluş olarak, Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği tarafından yürütülen, 28 Ocak Sabah namazı ile başlayıp, 4 Şubat Yatsı namazı ile sona eren, “Haydi Çocuklar Camiye” yarışmasına Kahramanmaraş’tan 3658 çocuk, Türkiye genelinde ise 167 554 çocuk kayıt yaptırdı.

“Haydi Çocuklar Camiye” yarışması kapsamında, Kahramanmraş’ta projeye katılan ve kura ile hediye kazanan 1000 çocuğa, Onikişubat ilçesinde Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Camiinde, Dulkadiroğlu ilçesinde Mehmed Zahid Kotku Camiinde düzenlenen ödül töreni ile hediye kartları takdim edildi.

Yoğun katılımın olduğu program; Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayıp, “Haydi Çocuklar Camiye “projesinin tanıtımı ile devam etti. Program, “Namazın Önemi” temalı konuşma, çocuklara temsili ödül takdimi, öğlen namazı ve namaz sonrasında ödül kazanan çocuklara hediye kart dağıtımı ile sona erdi.

Proje hakkında açıklama yapan dernek başkanı Ahmet Özkul; “Haydi Çocuklar Camiye” projesinde bu yıl hem daha fazla çocuğumuzu projeye katmak, hem de çocuklarımıza bir değer kazandırmak, onlara güvendiğimizin farkındalığını oluşturmak amacıyla değişikliğe gidildi, çocuklarımız kendi kayıtlarını kendileri yapıp, evde veya camide kıldıkları namazlarını kendileri sisteme giriyorlar, burada çocuklarımızın güven esasına dayalı bir çalışma oluyor, dolayısıyla sağduyulu bir bireyin en önemli vasıflarından biri olan güvenin, bu şekilde kazanım olarak çocuklarımıza kazandırılmış olduğunu söyledi.

Özkul; “Haydi Çocuklar Camiye” yoğun bir katılımla güzel bir program olduğunu belirterek, yarışmanın il ödül programına desteklerinden dolayı Çarşımpark AVM ve İstikbal Hüsna Centroom Mağazasına, programa katılım sağlayanlara ve programı gerçekleştiren ekibe gönülden teşekkürlerini iletti.

Son Güncelleme: 14.02.2022 17:20
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta 1000 Çocuğa Ödül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kipaş Holding Ailesi’nden 12 Şubat İçin Özel Sergi
Kipaş Holding Ailesi’nden 12 Şubat İçin Özel Sergi
Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüyle ilgili imza kampanyası başlatıldı
Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüyle ilgili imza kampanyası başlatıldı
Onikişubat Belediyesi’nden Sevgililer Günü’ne Özel Toplu Nikah Töreni
Onikişubat Belediyesi’nden Sevgililer Günü’ne Özel Toplu Nikah Töreni
Kahramanmaraş’ta 14 Şubat Mesaisi
Kahramanmaraş’ta 14 Şubat Mesaisi
Andolupress yazarı Ali Gemci Kahramanmaraş tarihiyle ilgili çarpıcı bir konuyu gündeme taşıyor
Andolupress yazarı Ali Gemci Kahramanmaraş tarihiyle ilgili çarpıcı bir konuyu gündeme taşıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber