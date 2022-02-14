Kahramanmaraş’ta 1000 Çocuğa Ödül

Türkiye genelinde organizasyonunu Server Yaşam Vakfı’nın organize ettiği, Kahramanmaraş’ta paydaş kuruluş olarak, Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği tarafından yürütülen, 28 Ocak Sabah namazı ile başlayıp, 4 Şubat Yatsı namazı ile sona eren, “Haydi Çocuklar Camiye” yarışmasına Kahramanmaraş’tan 3658 çocuk, Türkiye genelinde ise 167 554 çocuk kayıt yaptırdı.

“Haydi Çocuklar Camiye” yarışması kapsamında, Kahramanmraş’ta projeye katılan ve kura ile hediye kazanan 1000 çocuğa, Onikişubat ilçesinde Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Camiinde, Dulkadiroğlu ilçesinde Mehmed Zahid Kotku Camiinde düzenlenen ödül töreni ile hediye kartları takdim edildi.

Yoğun katılımın olduğu program; Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayıp, “Haydi Çocuklar Camiye “projesinin tanıtımı ile devam etti. Program, “Namazın Önemi” temalı konuşma, çocuklara temsili ödül takdimi, öğlen namazı ve namaz sonrasında ödül kazanan çocuklara hediye kart dağıtımı ile sona erdi.

Proje hakkında açıklama yapan dernek başkanı Ahmet Özkul; “Haydi Çocuklar Camiye” projesinde bu yıl hem daha fazla çocuğumuzu projeye katmak, hem de çocuklarımıza bir değer kazandırmak, onlara güvendiğimizin farkındalığını oluşturmak amacıyla değişikliğe gidildi, çocuklarımız kendi kayıtlarını kendileri yapıp, evde veya camide kıldıkları namazlarını kendileri sisteme giriyorlar, burada çocuklarımızın güven esasına dayalı bir çalışma oluyor, dolayısıyla sağduyulu bir bireyin en önemli vasıflarından biri olan güvenin, bu şekilde kazanım olarak çocuklarımıza kazandırılmış olduğunu söyledi.

Özkul; “Haydi Çocuklar Camiye” yoğun bir katılımla güzel bir program olduğunu belirterek, yarışmanın il ödül programına desteklerinden dolayı Çarşımpark AVM ve İstikbal Hüsna Centroom Mağazasına, programa katılım sağlayanlara ve programı gerçekleştiren ekibe gönülden teşekkürlerini iletti.