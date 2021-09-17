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Kahramanmaraş’ta 12 Şubat Stadyumu Kapılarını Yeniden Açıyor

Kahramanmaraş’ta Spor Bakanlığı’nın yıkım kararıyla kapatılan 12 Şubat Stadyumu’nun, tekrar kapılarının açılması için çalışmalar başladı.

Kahramanmaraş’ta 12 Şubat Stadyumu Kapılarını Yeniden Açıyor

Kahramanmaraş’ta 12 Şubat Stadyumu Kapılarını Yeniden Açıyor

Kahramanmaraş’ta Spor Bakanlığı’nın yıkım kararıyla kapatılan 12 Şubat Stadyumu’nun, tekrar kapılarının açılması için çalışmalar başladı.

17 Eylül 2021 Cuma 13:24
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TFF 2. Lig’de mücadele eden Kahramanmaraşspor müsabakalarını yaptığı 12 Şubat Stadyumuna yüzde 65’lik oranda çürük raporu verilmişti. 

Stadyumla ilgili yaşanan gelişmelerle ilgili Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’u ziyaret eden Kahramanmaraş Edeler Taraftarlar Derneği üyeleri, 12 Şubat Stadyumu’nun akıbetini sordu.

Stadyum konusunda sıkıntı yaşayan Kahramanmaraspor için girişimde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, tesisin tekrar kapılarını aralamak için üniversite yetkilileri ile bir araya gelerek tekrar incelemesini, gerekli iyileştirmeler yapılarak yıkımın iptal edilmesi noktasında çalışmalar başlatıldığını ifade etti.

“Biz şehrin sporuna hizmet etmek için buradayız”

Ziyaret sırasında son 12 Şubat Stadyumu hakkında açıklama yapan Boz, “12 Şubat Stadyumu’nun depreme dayanıksızlığı nedeniyle yüzde 65 oranındaki çürük raporu onayı ile bakanlık yıkım için tesisleri futbol müsabakalarına uygunsuzluk durumu bildirdi. Bizde bu durumu Kulübe bildirdik. Ama kulüp farklı yorumlara yön verdi. Biz şehrin sporuna hizmet etmek için buradayız. Biz Şehrin sporunun önünü tıkamak için burada yer alamayız. Lakin olayları farklı yorumlayanlar oldu. Ben takımı desteklemeye gittiğim halde bana karşı sitemler oldu. Ama ben bana düşen görevimi yerine getirdim. Takımın yanında olduğumu hissettirmeye çalıştım. Buna siz arma sevdalıları şahitsiniz. Dün neysem bugünde oyum. Stadyumun kapılarını aralamak için birtakım girişimler içerisindeyiz. Üniversite ile tekrar bir araya gelip iyileştirme noktasında neler yapabileceğimizi tartışacağız” dedi.

“Üniversiteye yeni proje sunduk, yeniden incelenmesini istedik”

Boz, konuşmasının devamında ise, “1970’li yıllarda inşa edilen ve 2. Lig temsilcimiz Kahramanmaraşspor’un maçlarına ev sahipliği yaptığı 12 Şubat Stadyumu, aradan geçen süre zarfında depreme dayanıksız hale geldi. 7 yıl önce risk taşıdığı gerekçesiyle kapatılması gündeme gelen ancak güçlendirme yapılarak kapatılmayan 12 Şubat Stadyumu, bir kez daha kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya. Kahramanmaraşspor’un mağdur olmaması ve taraftarın rahat bir şekilde maç izlemesi için çalıştık. Bakanlığa projemizi il müdürlüğü olarak sunduk. Onlar ise, üniversite den yeniden bir inceleme istememizi istediler. Bizlerde daha önce iyileştirme yapılan yerlere siz taraftarlarımızın alınması için ii bir teklif projesi ile gideceğiz. Amacımızı üzüm yemek, bağcıyla işimiz yok. Zemin noktasında hiçbir sıkıntımız yok ve her zaman müsabaka yapmaya hazır” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta 12 Şubat Stadyumu Kapılarını Yeniden Açıyor
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