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Kahramanmaraş’ta 1,3 milyar TL’lik altyapı projesinde yeni etap başlıyor

İlbank destekleriyle KASKİ tarafından 1,3 Milyar TL’lik yatırımla şehir merkezinde hayata geçirilecek dev altyapı projesine ilişkin muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında şehir merkezine; 93 km kanalizasyon, 63 km içmesuyu, 13 km yağmursuyu hattı ile 2 adet su deposu kazandırılacak.

Kahramanmaraş’ta 1,3 milyar TL’lik altyapı projesinde yeni etap başlıyor

Kahramanmaraş’ta 1,3 milyar TL’lik altyapı projesinde yeni etap başlıyor

İlbank destekleriyle KASKİ tarafından 1,3 Milyar TL’lik yatırımla şehir merkezinde hayata geçirilecek dev altyapı projesine ilişkin muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında şehir merkezine; 93 km kanalizasyon, 63 km içmesuyu, 13 km yağmursuyu hattı ile 2 adet su deposu kazandırılacak.

06 Ağustos 2024 Salı 18:05

6 Şubat depremlerinin ardından yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde başlattığı altyapı seferberliğine de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şehre sağlanan 10 Milyar TL’lik kaynakla bir yandan deforme olan altyapı hatları yenilenirken bir yandan da yerleşim yerleri yeni hatlarına kavuşturuluyor. Bu kapsamda şehir merkezinin altyapı sorununu çözüme kavuşturacak projede de önemli aşama kat edildi. İlbank destekleriyle 1,3 Milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında şehir merkezine; 93 km kanalizasyon, 63 km içmesuyu, 13 km yağmursuyu hattı ile 2 adet su deposu kazandırılacak. Etaplar halinde yürütülecek projede ihale aşamasının tamamlanmasının ardından yeni şebeke hatlarının imalatına başlanacak. Bu kapsamda KASKİ Genel Müdürlüğünde muhtarlar ve mahalle sakinlerinin katılımıyla bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. KASKİ ve müşavir firma yetkililerince vatandaşlara projeye ilişkin bilgiler aktarıldı.

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Kahramanmaraş’ta 13 Milyar TL’lik Altyapı Projesinde Yeni Etap Başlıyor
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