Kahramanmaraş’ta 1,3 milyar TL’lik altyapı projesinde yeni etap başlıyor

6 Şubat depremlerinin ardından yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde başlattığı altyapı seferberliğine de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şehre sağlanan 10 Milyar TL’lik kaynakla bir yandan deforme olan altyapı hatları yenilenirken bir yandan da yerleşim yerleri yeni hatlarına kavuşturuluyor. Bu kapsamda şehir merkezinin altyapı sorununu çözüme kavuşturacak projede de önemli aşama kat edildi. İlbank destekleriyle 1,3 Milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında şehir merkezine; 93 km kanalizasyon, 63 km içmesuyu, 13 km yağmursuyu hattı ile 2 adet su deposu kazandırılacak. Etaplar halinde yürütülecek projede ihale aşamasının tamamlanmasının ardından yeni şebeke hatlarının imalatına başlanacak. Bu kapsamda KASKİ Genel Müdürlüğünde muhtarlar ve mahalle sakinlerinin katılımıyla bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. KASKİ ve müşavir firma yetkililerince vatandaşlara projeye ilişkin bilgiler aktarıldı.