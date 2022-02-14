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Kahramanmaraş’ta 14 Şubat Mesaisi

Kahramanmaraş’ta 14 Şubat Sevgililer Günü çiçekçilerde yoğunluğa neden oldu.

Kahramanmaraş’ta 14 Şubat Mesaisi

Kahramanmaraş’ta 14 Şubat Mesaisi

Kahramanmaraş’ta 14 Şubat Sevgililer Günü çiçekçilerde yoğunluğa neden oldu.

14 Şubat 2022 Pazartesi 14:21
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14 Şubat çiçekçilik sektörünü hareketlendirdiğini kaydeden Çiçekçi Mustafa Aktaş, “14 Şubat öncesi hazırlıklarımızı yapmak için bugün tam mesai çalıştık. Dün Akşamın ilerleyen saatlerine kadar hem siparişleri hazırladık hem de bugün ki yoğunluğu rahat geçirmek için çalıştık. Çiçek bir nezakettir, çiçek bir kültürdür. Sevgiyi kültüre ve nezakete çevirmek için çiçek her zaman baş tacıdır. Bu seneki yoğunluk geçen yıla göre daha az. Geçen yıl insanlar kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamadılar ve sipariş verdiler. Bu yıl kısıtlama yok ve alternatif çok. Ancak orkide ve buket çiçeklerle sevgililer gününü kutlamak isteyenler de var. Tabi bu yıl fiyatlar da zamlandı. Çiçek fiyatları son zamlarla birlikte yüzde 100 fiyatlar arttı. Taleplere karşı tüm hazırlıklarımızı yaptık. İnanıyorum ki bugün çiçekçiler açısından daha yoğun ve bereketli geçecek” dedi.

Orkideden buketlere kadar ürün çeşitliliği bakımından oldukça zengin ve geniş bir yelpaze hazırladıklarını belirten Aktaş, “kutu arjmanlar, ayıcıklı hediyeler, bombalar, buketler, orkideler, çikolatalı çiçekler ve daha birçok ürünü müşterilerimize sosyal medya hesaplarımız ve sayfalarımızdan beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.

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Kahramanmaraş’ta 14 Şubat Mesaisi
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