Kahramanmaraş’ta 141 bin emekli için imzalar atıldı

Vatandaşların sorunlarını kendi sorunu olarak gören ve çözüme kavuşturmak için yoğun gayret gösteren, toplumun tüm kesimlerinin yaşam standardını artırmak için emek veren Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “2024 Emekliler Yılı” kapsamında emeklilere yönelik bir dizi programı hayata geçiriyor. Emeklilerin hayat standartlarının artırılması noktasında Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kahramanmaraş İl Müdürlüğü arasından protokol imzalandı. Başkan Fırat Görgel ve SGK İl Müdürü Harun Akbalaban arasında yapılan imza töreniyle emeklilere yönelik hayata geçirilecek projelerin ilk adımı atıldı.

“Emeklilerimize katkı Sağlayacak Bir Proje”

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte emeklilerimize yönelik yaklaşık 1 aydır bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaya katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e çok teşekkür ediyorum. Kültürel ve sosyal faaliyetlerin emeklilerimize fayda sağlayacağını umuyorum” diye konuştu.

“Emeklilerimiz İçin Kapsamlı Bir Çalışma Başlatıyoruz”

Protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Emekliler Yılı ile alakalı protokolümüzü imzalamak üzere bir aradayız. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları teması kapsamında emeklilerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla sağlıktan ulaşıma, sosyal imkânlardan kültürel faaliyetlere kadar kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak biz de şehrimizdeki emekli hemşehrilerimiz için ilk adımı atıyoruz. Bütçe koşullarımız el verdiği ölçüde yıl içerisinde peyderpey adımlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Şehrimize ve Emeklilerimize Hayırlı Olsun”

Başkan Fırat Görgel konuşmalarının devamında, “Şehrimizde 141 bin emekli hemşehrimiz mevcut. Emeklilerimiz için farkındalık oluşturacak, onlara sosyal ve kültürel katkı sağlayacak bir çalışma başlatıyoruz. Yıl boyunca emeklilerimiz için tüm ilçelerimizde çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz. İlk etapta Şanlıurfa ve Malatya’ya çeşitli turlar gerçekleştireceğiz. Bunun yanında her ilçemizde okuma ve dinlenme salonlarını oluşturma noktasında gayret göstereceğiz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak emeklilerimizin hayatlarını daha kolaylaştırmak, sosyal alanda daha fazla yer almalarını sağlamak ve onların tecrübelerinden daha fazla faydalanmak için gayret edeceğiz. Bu vesileyle hayatlarını çalışarak ve üreterek geçiren tüm emeklilerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Protokolümüz şehrimize ve tüm emeklilerimize hayırlı olsun” cümlelerini kaydetti.