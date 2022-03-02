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Kahramanmaraş’ta 15 bin kınalı keklik üretildi

Kahramanmaraş´ta Türkiye´nin ilk üretim merkezinde geçen yıl yetiştirilen keklik sayısı 12 bin iken bu sayı 2022´de 15 bine ulaştı.

Kahramanmaraş’ta 15 bin kınalı keklik üretildi

Kahramanmaraş’ta 15 bin kınalı keklik üretildi

Kahramanmaraş´ta Türkiye´nin ilk üretim merkezinde geçen yıl yetiştirilen keklik sayısı 12 bin iken bu sayı 2022´de 15 bine ulaştı.

02 Mart 2022 Çarşamba 16:33
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2002´de faaliyete başlayan Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi´nde bu yıl kapasitenin üstünde üretim gerçekleştirildi.

Av ve yaban hayatını canlandırmak üzere kurulan tesiste kenelerle mücadelede insan sağlığına, süneyle mücadelede tarıma destek sağlanıyor.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi´nde yılın başında kuluçkadan çıkan kınalı keklikler, özel koruma merkezine alındı. Yılın ilk kınalı kekliklerin yumurtadan çıkmasıyla üretilen keklikler, sürdürülebilir av ve yaban hayatının devamlılığı, kene ve süne ile mücadele için 4 ay boyunca istasyonda adaptasyonlarının sağlanmasının ardından hem kent genelinde, hem de çeşitli illerde doğaya salıncak.

Konu hakkında açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak en önemli görevlerimizden biri de av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması. İşte bu sürdürülebilirlik anlamında bu üretme istasyonumuzun önemi bir kat daha artıyor. Bunu açıklamak gerekirse hem av ve yaban hayatına katkı sağlayacak. Hem de kenelerle mücadelede insan sağlığına, süneyle mücadelede tarıma bir destek sağlayacak istasyonumuz. İstasyonumuz kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 150 bin adet keklik üretimi yapıldı. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün programı dahilinde Maraş ili dahil Türkiye’nin değişik illerinde gönderilerek doğaya salımlar gerçekleştirildi” dedi

Son Güncelleme: 02.03.2022 18:40
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Kahramanmaraş’ta 15 Bin Kınalı Keklik üretildi
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