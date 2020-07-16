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Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş'ta, Demokrasi Meydanı'ndaki anma programlarına katılanlar maske taktı ve sosyal mesafe kuralına uydu.

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu

Kahramanmaraş'ta, Demokrasi Meydanı'ndaki anma programlarına katılanlar maske taktı ve sosyal mesafe kuralına uydu.

16 Temmuz 2020 Perşembe 09:14

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından dua edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Gecesi görüntülerini izleyen katılımcılar daha sonra da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını izledi.

Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinin ardından kaside ve ilahiler söylendi.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Osman Göğebakan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Emniyet Müdürü Sabri Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri, 15 Temmuz gazisi Şakir Kızılay, gaziler ve vatandaşlar ile diğer ilgililer katıldı.

Kahramanmaraş'ta camilerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sela okundu.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Osman Göğebakan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Emniyet Müdürü Sabri Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve diğer ilgililer, okunan selayı, Demokrasi Meydanı'ndan dinledi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş15 Temmuz
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