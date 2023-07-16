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Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Coşkusu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı.

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Coşkusu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Coşkusu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı.

16 Temmuz 2023 Pazar 10:03

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yurt genelinde birçok etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı deprem nedeniyle konteyner alanı dönüştürüldüğü için bu yıl kutlama Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde yapıldı.

Etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, askeri erkan, polis teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un açış konuşmasıyla başladı.

15 Temmuz'u anlatan bir slayt gösterisinin ardından program Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösteriyle sona erdi.

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Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Coşkusu
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