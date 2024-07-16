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Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz gazileri unutulmadı!

15 Temmuz Gazisi Serkan Yeşilay ve Mücahit Türkoğlu’nu hanelerinde ziyaret eden Başkan Görgel, “15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine, tanklarına, silahlarına çıplak elleriyle karşı koyarken yaralanan gazilerimize de sağlık ve sıhhat temenni ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz gazileri unutulmadı!

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz gazileri unutulmadı!

15 Temmuz Gazisi Serkan Yeşilay ve Mücahit Türkoğlu’nu hanelerinde ziyaret eden Başkan Görgel, “15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine, tanklarına, silahlarına çıplak elleriyle karşı koyarken yaralanan gazilerimize de sağlık ve sıhhat temenni ediyorum” dedi.

16 Temmuz 2024 Salı 10:45

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8. yıl dönümünde, 15 Temmuz Gazisi Serkan Yeşilay ve Gazi Polis Memuru Mücahit Türkoğlu’nu hanelerinde ziyaret etti.

Vali MükerremÜnlüer, 2. Zırhlı Tugay Komutan Vekili Tnk. Kur. Alb. Kadir Çelik, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt’un da yer aldığı ziyaretlerde gazi Serkan Yeşilay ve Mücahit Türkoğlu ile sohbet ederek sağlıklı ömürler dileyen Başkan Fırat Görgel, “Sayın Valimiz ve şehir protokolümüzle birlikte 15 Temmuz gazilerimiz Serkan Yeşilay ve Mücahit Türkoğlu kardeşlerimizi hanelerinde ziyaret ettik. 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine, tanklarına, silahlarına çıplak elleriyle karşı koyarken yaralanan gazilerimize de sağlık ve sıhhat temenni ediyorum” diye konuştu.

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Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Gazileri Unutulmadı!
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