Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser...
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!
Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de Miniklerle Bir Araya Geliyor
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de...

Kahramanmaraş’ta 160 Milyon Tl’lik Ges Projesinde İlk Adım Atıldı

Büyükşehir Belediyesi, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu’nun finansal destekleriyle Pazarcık ilçesi Karabıyıklı Mahallesi’nde yaklaşık 160 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek 6 Megavat kapasiteli arazi tip Güneş Enerji Santrali projesi için ihaleye çıktı.

Kahramanmaraş’ta 160 Milyon Tl’lik Ges Projesinde İlk Adım Atıldı

Kahramanmaraş’ta 160 Milyon Tl’lik Ges Projesinde İlk Adım Atıldı

Büyükşehir Belediyesi, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu’nun finansal destekleriyle Pazarcık ilçesi Karabıyıklı Mahallesi’nde yaklaşık 160 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek 6 Megavat kapasiteli arazi tip Güneş Enerji Santrali projesi için ihaleye çıktı.

13 Ağustos 2024 Salı 16:12

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dev bir enerji hamlesini daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, elektrik enerjisi öz tüketimini karşılamak için Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu’nun finansal destekleriyle Pazarcık ilçesi Karabıyıklı Mahallesi’ne 6 Megavat kapasiteli arazi tip Güneş Enerji Santrali kuracak. Büyükşehir Belediyesinin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ını karşılaması ve enerji giderlerinden aylık 4 Milyon TL’lik tasarruf sağlaması hedeflenen projenin yapımı için ihaleye çıkıldı. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda EKAP üzerinden çevrimiçi yapılan ihaleye toplam 9 istekli katıldı. İhale, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Yaklaşık maliyeti 160 Milyon TL olan ihale kapsamında şehre 6 Megavat kapasiteli arazi tip Güneş Enerji Santrali kurulacak. Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihale aşamasının tamamlanmasının ardından yapımına başlanacak yatırımla; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, karbon emisyon miktarının düşürülmesi ve Büyükşehir Belediyesi enerji giderlerinin azaltılması hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta 160 Milyon Tl’lik Ges Projesinde İlk Adım Atıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği kuruldu!
Kahramanmaraş’ta büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği kuruldu!
Kahramanmaraş’ta geliştirdiği biber tohumlarını 25 ülkeye ihraç ediyor
Kahramanmaraş’ta geliştirdiği biber tohumlarını 25 ülkeye ihraç ediyor
Onikişubat Belediyesi’nden kan bağışına büyük destek!
Onikişubat Belediyesi’nden kan bağışına büyük destek!
Kipaş Holding’ten kadın istihdamına güçlü destek!
Kipaş Holding’ten kadın istihdamına güçlü destek!
Kahramanmaraş büyükşehir’in kadınlara yönelik bir projesi daha hayata geçti!
Kahramanmaraş büyükşehir’in kadınlara yönelik bir projesi daha hayata geçti!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber