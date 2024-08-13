Kahramanmaraş’ta 160 Milyon Tl’lik Ges Projesinde İlk Adım Atıldı

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dev bir enerji hamlesini daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, elektrik enerjisi öz tüketimini karşılamak için Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu’nun finansal destekleriyle Pazarcık ilçesi Karabıyıklı Mahallesi’ne 6 Megavat kapasiteli arazi tip Güneş Enerji Santrali kuracak. Büyükşehir Belediyesinin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ını karşılaması ve enerji giderlerinden aylık 4 Milyon TL’lik tasarruf sağlaması hedeflenen projenin yapımı için ihaleye çıkıldı. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda EKAP üzerinden çevrimiçi yapılan ihaleye toplam 9 istekli katıldı. İhale, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Yaklaşık maliyeti 160 Milyon TL olan ihale kapsamında şehre 6 Megavat kapasiteli arazi tip Güneş Enerji Santrali kurulacak. Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihale aşamasının tamamlanmasının ardından yapımına başlanacak yatırımla; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, karbon emisyon miktarının düşürülmesi ve Büyükşehir Belediyesi enerji giderlerinin azaltılması hedefleniyor.