Kahramanmaraş’ta 18 Mart Şehitleri anma günü töreni

Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ayşe Cesur, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Coşkun, Cesur ve Terzioğlu, şehitlikte bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören sonunda katılımcılar, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, dua okudu.

Protokol üyeleri, daha sonra Onikişubat Anadolu Lisesi öğrencilerinin Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlediği programı izledi.

Öte yandan, Göksun, Afşin ve Andırın ilçelerinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.